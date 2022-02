Neustadt

Die am 24. Januar in Kraft getretene Tierseuchenallgemeinverfügung zur Einrichtung einer Sperrzone in Gebieten des Amtes Neustadt (Dosse) und der Gemeinde Wusterhausen nach einem Geflügelpestausbruch in Großderschau im Landkreis Havelland wird aufgehoben. Die entsprechende Allgemeinverfügung des Amtes für Verbraucherschutz und Landwirtschaft des Landkreises Ostprignitz-Ruppin tritt am Freitag, 25. Februar, in Kraft.

Nachdem am 21. Januar in einem Geflügelbestand in Großderschau der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt wurde, musste zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung der Krankheit die Sperrzone eingerichtet werden, die sich aus einer Schutzzone und einer Überwachungszone zusammensetzt.

Überwachungszone von Babe bis Zernitz

Die Schutzzone war für die Gemarkungen Sieversdorf, Dreetz und Giesenhorst eingerichtet worden. Die Überwachungszone schloss im Amtsbereich Neustadt die Gemarkungen Sophiendorf, Lohm, Roddahn, Babe, Zernitz, Koppenbrück, Leddin, Plänitz, Neustadt, Sieversdorf, Hohenofen, Kampehl, Dreetz, Giesenhorst, Bartschendorf und Michaelisbruch mit ein.

Keine weiteren Verdachtsfälle

Im Zuge der durchgeführten klinischen Untersuchungen in der Sperrzone ergaben sich nun keine weiteren Verdachtsfälle bezüglich der Geflügelpest in Nutzgeflügelhaltungen, teilte nun am Donnerstag die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin mit.

Von MAZonline