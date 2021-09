Neustadt

Bei der Sitzung des Neustädter Amtsausschusses am kommenden Montag geht es um Geld – um viel Geld. Die Vertreter der amtsangehörigen Gemeinden müssen darüber entscheiden, ob wirklich wie geplant ein Kredit über 2,4 Millionen Euro für den Schulumbau in Neustadt aufgenommen wird.

Neu ist das Vorhaben nicht. Schon im vergangenen Jahr war dieser Schritt Bestandteil der Haushaltsplanung für 2021, um die umfassende Modernisierung des Schulgeländes bezahlen zu können.

Amt Neustadt muss Eigenanteil für Schule aufbringen

Das seit Anfang 2020 laufende Bauvorhaben ist mit rund 12 Millionen Euro veranschlagt und damit das teuerste Projekt in der Geschichte des Amtes Neustadt. Zwar fließen in großem Umfang Fördermittel, doch das Amt muss in seiner Rolle als Schulträger einen beträchtlichen Eigenanteil leisten – zum Teil eben dadurch, dass es Darlehen aufnimmt.

Bisher liegt der Umbau der Neustädter Schule im Kostenrahmen und auch halbwegs im Zeitplan. Auch ein Teil der neuen Außenanlagen zeichnet sich bereits ab. Quelle: Alexander Beckmann

Amtsdirektor Andreas Schumacher ist sich der Tragweite dieses Schrittes bewusst: „Für eine kleine Kommune, wie wir das sind, sind 2,4 Millionen natürlich eine Hausnummer.“ Das Amt und damit die amtsangehörigen Gemeinden müssen die Summe nicht nur über Jahrzehnte zurückzahlen, sondern auch die Zinsen aufbringen.

Rückzahlung über 30 Jahre

Deshalb wurden für die geplante Kreditaufnahme detaillierte Bedingungen formuliert. Die Laufzeit des Kredites soll 30 Jahre betragen, in denen er komplett zurückzuzahlen ist. Das entspräche also Pi mal Daumen 80 000 Euro im Jahr. Der anfängliche Zinssatz darf 1 Prozent nicht übersteigen. Das wären laut Amtsverwaltung zumindest zu Beginn weitere 23 700 Euro pro Jahr. Außerdem soll ein verbindlicher Zinssatz für die gesamte Laufzeit vereinbart werden.

Der Hauptausschuss des Amtes stimmte diesem Vorgehen Ende August bereits mehrheitlich zu. Doch selbst wenn sich der Amtsausschuss nun diesem Votum anschließt, ist die Finanzierung des Schulumbaus nicht abschließend geklärt. „Wir brauchen trotzdem noch neue Fördermittel“, sagt Andreas Schumacher. Dabei gehe es vor allem um die Umsetzung der Pläne für die Außenanlagen der Schule. Einige Fragen seien da noch offen.

„Baukosten bisher im Rahmen“

Davon abgesehen konstatiert die Hochbauexpertin der Amtsverwaltung, Susanne Randt, einen bisher weitgehend planmäßigen Verlauf des Schulumbaus. „Die Kosten haben sich nicht groß verändert.“ Trotz vereinzeltem Mehraufwand und Preissteigerungen gelte: „Der Planer hat das im Griff. Wir sind da gut im Rahmen.“

Nur zeitlich hat sich eine kleinere Verzögerung ergeben. Ursprünglich sollte der erste erneuerte Schulteil schon seit Schuljahresbeginn nutzbar sein. Nun wird das erst in den Herbstferien geschehen.

Der Amtsausschuss tagt am Montag, dem 13. September, ab 18.30 Uhr öffentlich im Gemeindezentrum Dreetz. Dort stellen sich dann auch die Projekte „Gesundheitsbuddys“ und „Pflege vor Ort“ vor.

Von Alexander Beckmann