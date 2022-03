Neustadt

An die 150 Menschen folgten am frühen Donnerstagabend der Einladung des Amtes Neustadt und der evangelischen Kirche zu einer Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine. Mit Liedern, Gebeten und Redebeiträgen forderten sie den Stopp des russischen Einmarschs.

Kirchenmusiker spielten gegen den Krieg. Quelle: Alexander Beckmann

„Wir erklären und solidarisch mit den Menschen in der Ukraine“, erklärte Pfarrer Lars Haake aus Sieversdorf. „In Gedanken sind wir bei allen in der Ukraine, die für ihr Land stehen“, sagte Thilo Christ als Vertreter des Amtsausschusses.

Hilfstransport aus Neustadt an ukrainischer Grenze

Er berichtete auch von einer laufenden ersten Neustädter Hilfs- und Evakuierungsaktion an der polnisch-ukrainischen Grenze. Amtsdirektor Andreas Schumacher und Feuerwehrleute seien inzwischen in der Region eingetroffen. Man werde in Neustadt Wohnraum für Flüchtlinge bereitstellen.

Zugleich rief Thilo Christ vor allem zu Geldspenden auf. Denn: „Derzeit ist nicht abzusehen, was wirklich gebraucht wird.“ Ansprechpartner für Unterstützer seien die Amtsverwaltung, die Kirche oder die Kommunen.

Von Alexander Beckmann