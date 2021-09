Neustadt

Obwohl es sich ursprünglich um eine durch die Corona-Pandemie bedingte Einschränkung handelte, hat die Neustädter Amtsverwaltung mit den verkürzten allgemeinen Sprechzeiten für Bürger offenbar gute Erfahrungen gemacht. Aktuell können Besucher das Verwaltungsgebäude in der Bahnhofstraße nur dienstags zwischen 13 und 17 Uhr uneingeschränkt betreten. Für alle anderen Wochentage ist eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail erforderlich.

„Diese Praxis hat sich während der Pandemie als vorteilhaft erwiesen, die Bürgerinnen und Bürger nehmen sie sehr gut an“, berichtet Bianca Weiß, Referentin des Amtsdirektors. „Wartezeiten werden verkürzt oder entfallen durch die Terminierung sogar komplett.“ Zudem lasse sich bei der Terminabsprache gleich klären, welche Unterlagen für das jeweilige Anliegen erforderlich sind. Das erspare unnötige Wege. „Es musste dadurch niemand unverrichteter Dinge die Amtsverwaltung wegen fehlender Unterlagen wieder verlassen.“

Im Amt Neustadt laufen die Telefone heiß

Allerdings führt die hohe Nachfrage auch dazu, dass speziell das Einwohnermeldeamt zeitweise nur eingeschränkt per Telefon zu erreichen ist. „Dort ist die Sachbearbeiterin um einen Rückruf bei den Bürgerinnen und Bürger bemüht, sofern eine Rufnummer übertragen wurde.“

Darüber hinaus bemühe sich die Amtsverwaltung, ihren Online-Service weiterzuentwickeln, betont Bianca Weiß. „Bereits seit geraumer Zeit können verschiedenste Formulare aus den Fachbereichen auf der Internetseite www.neustadt-dosse.de heruntergeladen werden.“ Das reicht von A wie „Abmeldung einer Wohnung“ bis Z wie „Zustimmungserklärung zur Ausstellung/Verlängerung eines Reisepasses oder Personalausweises“.

Online-Service oft noch ganz am Anfang

Meist beschränkt sich das Angebot aber noch darauf, dass die Formulare heruntergeladen und zu Hause ausgefüllt werden können. Eingereicht werden müssen sie dann ganz klassisch analog. Ausnahmen sind An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben und auch Wahlscheinanträge zu kommenden Bundestagswahl. Das lässt sich inzwischen komplett online erledigen.

Die Neustädter Amtsverwaltung will in dieser Richtung weiter vorankommen. So gebe es erste Überlegungen, die Terminvergabe an Bürger auch direkt über das Internet möglich zu machen, berichtet Bianca Weiß. „Erfahrungsberichte von den Kollegen aus den Partnerstädten werden demnächst eingeholt.“

Termin telefonisch oder per E-Mail vereinbaren

Die Referentin des Amtsdirektors empfiehlt allen Bürgern grundsätzlich, sich vorm Behördengang telefonisch oder per E-Mail um einen Termin zu bemühen. Zur allgemeinen Sprechzeit am Dienstagnachmittag seien längere Wartezeiten sonst nicht auszuschließen.

Die Amtsverwaltung Neustadt ist unter der Telefonnummer 033970/9 50 und per E-Mail an amt@neustadt-dosse.de zu erreichen.

Von Alexander Beckmann