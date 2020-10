Amt Neustadt rechnet mit ausgeglichenem Haushalt 2021

Neustadt

Die Gemeinden des Amtes Neustadt müssen im kommenden Jahr voraussichtlich den gleichen Anteil ihrer Einnahmen an das Amt überweisen wie im Jahr 2020. Das geht zumindest aus dem Haushaltsentwurf hervor, über den der Hauptausschuss des Amtes Neustadt bei seiner jüngsten Sitzung beriet.

Demnach soll die sogenannte Amtsumlage unverändert bleiben. Dieser Wert nennt den Prozentsatz der kommunalen Einnahmen, den die Gemeinden für gemeinschaftliche Aufgaben abführen sollen. 2020 waren das 39,72 Prozent.

Auch wenn dieser Wert unverändert bleibt, kann die daraus resultierende Summe natürlich variieren – abhängig davon, wie viel Geld den Gemeinden im entsprechenden Haushaltsjahr zur Verfügung steht.

Ausgaben von 6 Millionen Euro geplant

Der Neustädter Amtshaushalt jedenfalls legt 2021 offenbar zu. Der jetzt vorliegende Entwurf nennt ein Volumen von gut 6 Millionen Euro im Ergebnishaushalt. Im laufenden Jahr waren es laut Planung nur 5,8 Millionen Euro.

Der Hauptausschuss, dem die Bürgermeister der Amtsgemeinden angehören, habe keine grundsätzlichen Einwände geäußert, berichtet der Vorsitzende Karl Tedsen. Die Beratung sei zügig verlaufen. „Von der Kämmerei war das alles gründlich vorbereitet.“

Dass es unter Umständen teuer werden kann, wenn man zu viel Geld hat, zeigte sich bei einem anderen Tagesordnungspunkt der Sitzung. Die Bürgermeister kamen nicht umhin, noch für dieses Jahr einer „überplanmäßigen Aufwendung“ von 12 500 Euro als sogenanntes Verwahrentgelt zuzustimmen.

Kommunen müssen jetzt Strafzinsen zahlen

Im Grunde handelt es sich dabei um Negativ-Zinsen für Geldbestände. Sowohl die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin als auch die Deutsche Kreditbank, so erklärt die Amtsverwaltung, fordern seit Jahresbeginn bei Bankguthaben von mehr als 1,5 beziehungsweise einer Million Euro eine Gebühr von 0,5 Prozent im Jahr.

Kommunen sind aber auf Konten mit schnell verfügbaren Mitteln angewiesen – um beispielsweise bei größeren Investitionsvorhaben Rechnungen termingerecht begleichen zu können. Manchmal kommt es bei diesen Vorhaben zu Verzögerungen.

Aktuelle Beispiele dafür sind der Parkplatz Nord am Neustädter Bahnhof und die Feuerwehrsanierung in Breddin. Dann liegt das Geld auch mal längere Zeit auf dem Konto bereit und kostet nun seinerseits Geld, wenn die Kommune dafür nun so genannte „Strafzinsen“ zahlen muss. „Die Begründung ist schlüssig“, findet der Amtsausschussvorsitzende Karl Tedsen, „auch wenn es bitter ist.“

Haushaltsrecht lässt keinen Ausweg zu

Natürlich habe man im Ausschuss überlegt, ob sich das nicht umgehen ließe. Vielleicht sollte man Geld, das sich nicht gleich verwenden lässt, irgendwo anlegen und eventuell sogar noch etwas Zinsen kassieren.

Doch das lasse das Haushaltsrecht nicht zu. Investitionsmittel seien nun einmal laut Haushalt oder Fördermittelgeber an einen bestimmten Zweck gebunden – beispielsweise für den Umbau der Neustädter Schule – und dürften nicht einfach anders eingesetzt werden. „Die Mittel müssen jederzeit verfügbar sein“, betont Karl Tedsen.

Das Amt muss die Gebühren also zahlen und dafür an einer anderen Stelle sparen.

