Vereinsförderung des Amtes an der Leistungsgrenze

Für eine große überregionale Kultur- oder Sportveranstaltung sind 400 Euro kaum mehr als der Tropfen auf den heißen Stein. Doch größere Einzelbeträge gibt die Vereinsförderung des Amtes Neustadt in diesem Jahr nicht her. In den allermeisten Fällen ist es sogar noch deutlich weniger.

5000 Euro stellt der Amtshaushalt 2020 wie schon in den Vorjahren bereit: für „Maßnahmen der Kultur-, Kunst und Heimatpflege“, „Projekte, die eine Kooperation der Vereine auch mit überregionalem Charakter beinhalten“, für „Vereine und Verbände, die sich vorwiegend auf die Kinder- und Jugendarbeit konzentrieren“ sowie für „besondere Vorhaben mit hohem finanziellen Aufwand“.

Spezielle Richtlinie regelt die Verteilung

Die „Richtlinie zur Jugend- und Vereinsförderung des Amtes Neustadt“ regelt die Vergabe. Von 35 Antragstellern erfüllte in diesem Jahr nur einer die Anforderungen nicht. Alle anderen konnten ihren Anspruch auf Unterstützung nachweisen und wurden dementsprechend bedacht.

Auf den höchsten Einzelbetrag darf der SV Schwarz-Rot Neustadt für Sportveranstaltungen hoffen. Mit seinen rund 250 Mitgliedern ist er der größte Verein im Amt. In Aussicht gestellt sind 400 Euro – und damit 100 Euro weniger als 2019.

Alle anderen erhalten noch deutlich weniger – in den meisten Fällen gerade 100 Euro – und verzeichnen damit ebenfalls oft eine geringere Unterstützung als in den Vorjahren.

Zahl der Antragsteller wächst seit Jahren

Bei der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses ließ Kathrin Lorenz als zuständige Amtsleiterin keinen Zweifel an den Ursachen: „Die Anträge werden immer mehr.“ 2017 habe man noch 27 Antragsteller bedacht. Nun seien es schon 34. Doch die laut Haushaltssatzung zur Verfügung stehende Summe habe sich seit Jahren nicht geändert.

Für den Breddiner Bürgermeister Reinhard Neumann war der Fall klar: Das Amt komme um eine höhere Fördersumme nicht herum. „Wir wollen uns nichts vormachen: Die Vereine sind das Dorfleben. Diesen Bereich sollten wir großzügiger unterstützen.“

Allerdings bestehen die Einnahmen des Amtes zum allergrößten Teil aus Zahlungen seiner Mitgliedsgemeinden. Wenn das Amt den Vereinen mehr Geld geben will, muss es an anderer Stelle sparen. Oder die Gemeinden müssten mehr Mittel bereitstellen.

Umschichtung im Amtshaushalt vorgeschlagen

Sigrid Schumacher, Bürgermeisterin von Zernitz-Lohm, sieht in der ersten Alternative durchaus noch Potenzial. „Warum sollten wir das Geld, das wir nicht für die Schöller-Festspiele ausgeben, nicht an die Vereine weiterleiten?“, fragte sie. Im 2020er Amtshaushalt waren 5000 Euro für das Komödienfestival eingeplant. Der Amtsausschuss hatte aber nur einem Zuschuss von gut 4000 Euro zugestimmt.

Das Gremium zeigte sich von dieser Idee durchaus angetan. Eine Umschichtung dieser Art bedarf allerdings eines formellen Beschlusses. Schließlich geht es um eine Änderung der Haushaltsplanung. Zu nächsten Sitzung soll das nun vorbereitet werden. Im Anschluss wäre dann auch noch die Verteilung der geänderten Summe zu regeln.

Das Amt ist nicht der einzige Unterstützer der Vereinsarbeit rund um Neustadt. Auch die Kommunen selbst gewähren Hilfen, die zum Teil deutlich höher ausfallen als die Leistung des Amtes. Das reicht von Vergünstigungen bei der Nutzung kommunaler Gebäude und Anlagen bis hin zu direkten Zahlungen. Die Entscheidung liegt dabei aber jeweils bei den Gemeindevertretungen. Die Bedingungen können sich von Ort zu Ort erheblich unterscheiden.

