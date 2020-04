Amtsausschuss Neustadt unterbricht Corona-Pause

Dreetz

Die Sitzung des Neustädter Amtsausschusses vom Montag stellte den Vorsitzenden Karl Tedsen akustisch vor besondere Herausforderungen: Ausschussmitglieder, Verwaltungsvertreter und eine Handvoll Gäste hatten sich weiträumig im großen Saal des Dreetzer Gemeindezentrums verteilt. Abstand halten hieß die Devise angesichts der Corona-Epidemie. Am Eingang wurden Mundschutz und Desinfektionsmittel ausgegeben.

Neue Amtswehrführung berufen

Zumindest einige Entscheidungen wollten die Vertreter der Kommunen endlich fällen. Einstimmig beriefen sie beispielsweise Heino Arndt aus Neustadt, Thomas Dalchow aus Dreetz und Patrick Jammrath aus Neustadt für die nächsten sechs Jahre zu Mitgliedern der Amtswehrführung. Bernd-Ulrich Asmus und René Findeis wurden aus dem Gremium verabschiedet.

Anzeige

Auch die Urkunden und Glückwünsche für die neue Feuerwehrführung gab es nur auf Abstand. Quelle: Alexander Beckmann

Weitere MAZ+ Artikel

Ebenso einstimmig beschloss der Amtsausschuss eine Änderung der „Satzung über den Kostenersatz der Freiwilligen Feuerwehr“, die die Auszahlung an die Feuerwehren beschleunigen soll, sowie den Abschluss einer Kooperation mit der Neustädter Schule und der Feuerwehr zur Einführung des Wahlpflichtfachs Feuerwehr im neuen Schuljahr.

179-mal Notbetreuung im Amt Neustadt

Die Amtsverwaltung nutzte den Abend, um über die Situation rund um Corona im Amt zu berichten. Laut Amtsleiterin Kathrin Lorenz wurden bislang 179 Anträge von Eltern auf eine Notbetreuung ihrer Kinder in Kitas und Horten bewilligt. Normalerweise werden die von knapp 600 Kindern besucht. „Viele haben auch vorsichtshalber einen ­Antrag gestellt“, schätzt Kathrin Lorenz ein. Am Freitag ­beispielsweise seien nur 100 Kinder in den Einrichtungen betreut worden.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Amtsdirektor Dieter Fuchs informierte über den Umgang mit den Kita-Gebühren: „Das Ministerium hat festgelegt, dass für April und Mai für die Kinder, die nicht betreut werden können, keine Gebühren anfallen.“ Aber: „Für den März gibt es eine solche Regelung bisher nicht.“ So oder so müssten die Kommunen mit Einnahmeausfällen rechnen.

Neustädter Schule will umschichtig unterrichten

Sorge bereitet dem Amtsdirektor die weitere Öffnung der Kitas angesichts der fortdauernden Infektionsgefahr – trotz aller nur denkbaren Vorkehrungen. „Wenn wir nur eine Kita schließen müssen, haben wir ein Problem. Daran sollten bitte auch alle Eltern denken.“

In der Neustädter Schule werden aktuell die Zehntklässler wieder unterrichtet. Laut Kathrin Lorenz handelt es sich um 76 Schüler, von denen derzeit 70 anwesend seien. Das funktioniere gut. Nächste Woche sollen weitere Jahrgänge hinzustoßen. Dann könnte es für das Abstandsgebot eng werden. Derzeit plane man daher, die Jahrgänge tageweise abwechselnd zu unterrichten.

Von Alexander Beckmann