Neustadt

Der Neustädter Amtsdirektor Andreas Schumacher reiht sich bei denjenigen ein, die eine Reaktivierung des Personenverkehrs auf der Bahnstrecke von Neustadt über Neuruppin bis Herzberg fordern. In einem Brief an den Infrastrukturausschuss des Landtags bezieht er sich auf die im Januar vorgestellten Ergebnisse einer Potenzialuntersuchung, die das Potsdamer Infrastrukturministerium in Auftrag gegeben hatte.

Andreas Schumacher schreibt: „Mit Erstaunen stelle ich fest, dass die Bahnstrecke Neustadt (Dosse) – Neuruppin – Herzberg (Mark) nicht in den engen Kreis der Auswahl gekommen ist.“ Die Experten hatten acht der untersuchten gut 40 Streckenabschnitte das Potenzial zur Wiederbelebung bescheinigt. Die Strecke Neustadt-Neuruppin verpasste die Empfehlung knapp.

Land soll über Neustadt-Neuruppin neu nachdenken

Neustadts Amtsdirektor erklärt, er wolle „ein Signal an die Landesregierung senden, über den Nordwesten des Landes noch einmal intensiv nachzudenken, um im folgenden Schritt die Bahnstrecke Neustadt (Dosse) – Neuruppin – Herzberg (Mark) in die Landesentwicklungsplanung mit aufzunehmen“.

Zur Begründung verweist Andreas Schumacher auf die Anforderungen an eine zukunftssichere Verkehrsinfrastruktur. Schließlich habe sich die Bundesregierung die Verdopplung der Fahrgastzahlen bei der Bahn bis 2030 auf die Fahnen geschrieben. Brandenburg müsse achtgeben, dabei nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Bahn könnte Regionalentwicklung fördern

„Um mehr Menschen Zugang zur Eisenbahn zu ermöglichen, ist die Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken ein ideales Mittel, das mit vergleichsweise wenig Aufwand zu realisieren ist.“ Die Strecke zwischen Neustadt und Neuruppin ist sogar noch in Betrieb – allerdings nur für den Güter- und nicht mehr für den Personenverkehr.

Zugleich verweist Schumacher auf die mit dem Bahnverkehr verbundenen Vorteile für die regionale Entwicklung: „Unzählige Studien haben bereits gezeigt, dass ein an den Bahnverkehr angeschlossener Bahnhof die Attraktivität von Orten und Gemeinden für die Bevölkerung und die Wirtschaft erhöht.“ Das zeige sich ja auch am Beispiel Neustadts mit seiner Anbindung an Berlin. „Durch die Reaktivierung von Bahnstrecken können viele Ortschaften und Regionen in Deutschland schnell und kostengünstig profitieren.“ Als Angebot an Pendler und Touristen sorge die Schiene zudem für eine Entlastung der Straßen.

„Wir haben das Potenzial“, erklärt Andreas Schumacher auf Nachfrage und betont: „Das ist doch eine einmalige Chance, so eine vorhandene Strecke zu nutzen.“

Unterstützung aus Neuruppin und Wusterhausen

Eben diese Auffassung hatten jüngst weitere Vertreter der an den Gleisen zwischen Neustadt und Neuruppin gelegenen Kommunen geäußert. Der Ostprignitz-Ruppiner Landrat Ralf Reinhardt beispielsweise kritisierte, dass die Kommunen im Zuge der Studie nicht befragt worden seien. Auch bereits geäußerte konkrete Vorschläge wie die Verlängerung des Personenverkehrs von Neuruppin West bis nach Werder hätten keine Berücksichtigung gefunden.

Der Wusterhausener Bürgermeister Philipp Schulz verwies auf die wirtschaftliche Bedeutung des Temnitzparks, auf das Wachstum Neuruppins und die touristische Rolle des Neustädter Gestüts. Auch er forderte das Land auf, die Strecke wieder in die Planungen für den Personenverkehr mit aufzunehmen.

Bis Ende 2006 verkehrten zwischen Neustadt und Neuruppin noch Personenzüge – allerdings über Jahre zunehmend in Konkurrenz zur kreiseigenen Busgesellschaft – und natürlich in Konkurrenz zum Auto. Als Streckenbetreiber hatte die Prignitzer Eisenbahn damals sogar die lange fehlende Verbindung zur bis heute aktiven Strecke Neustadt-Kyritz-Pritzwalk herstellen lassen. Fahrgäste könnten also direkt von Kyritz nach Neuruppin durchfahren. Für den Personenverkehr wurde das aber nie genutzt.

Von Alexander Beckmann