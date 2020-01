Abenteuerreisende zeigen eindrucksvolle Bilder aus der Heimat

Sieversdorf

Südafrika, Marokko, Thailand, in vielen Ländern sind Anja und Henry Schulz aus Sieversdorf mit dem Auto schon unterwegs gewesen. Oftmals hielten sie nach ihrer Rückkehr mulimedial aufbereitete Vorträge und gaben allen Interessierten vielfältige Einblicke in ihre Abenteuer. So auch Samstag im Sieversdorfer Pfarramt.

Allerdings mit dem Unterschied, dass dieses Mal Bilder aus der unmittelbaren Region gezeigt wurden. Mit den Worten: „Ich entführ‘ euch heute in unsere Heimat“, eröffnete Henry Schulz so dann den Vortrag und die ersten Bilder von Havel, Storch und Krokus flimmerten über die Leinwand.

Mit dem Nachwuchs in die Natur

Dabei gab es einen ganz pragmatischen Grund, diesmal keine Bilder von Fernreisen zu präsentieren. Waren die beiden auf ihren Reisen bisher immer zu zweit unterwegs gewesen, meistern sie inzwischen das Leben zu dritt. Und mit dem Nachwuchs musste das bisherige sehr abenteuerreiche Leben erst einmal neu strukturiert werden. So heißt es seitdem: Spaziergang entlang der heimischen Gewässer statt Autotouren durch die Wüste.

Natürlich war die Kamera fast immer dabei und begleitete die Familie ein Jahr lang durch den Alltag. Herausgekommen sind ausdrucksstarke Bilder, die uns bekannte Flora und Fauna fast perfekt in Szene gesetzt haben. Henry Schulz: „Die meisten Bilder sind direkt vor der Haustür entstanden. Direkt nach dem Aufwachen mal den Kopf aus dem Fenster gehalten und die Kraniche kreisten über dem Dach.“

Heimische Vögel in Szene gesetzt

Vielen der anwesenden Zuhörern waren Blaumeise, Seeadler und Schwalbe ein Begriff, aber längst nicht mehr alle konnten Girlitz, Erlenzeisig und Stieglitz zuordnen. Teils sehr seltene oder scheue Vögel wie den Schwarzstorch, den Kernbeißer und den Eisvogel bekam Henry Schulz vor die Linse und musste selber viele Vögel aber auch Insekten in Lexika und Bestimmungsbüchern nachschlagen, um zu wissen, was genau er fotografiert hatte. Dabei erfuhr er, „dass es über 500 verschiedene Libellenarten gibt“, die durchzusehen ihr dann aber doch zu aufwendig war.

Sonnenuntergänge über der Havel

Tagesausflüge wie die Fahrt zum ehemaligen Dreetzer Sprengstoffwerk standen für die junge Familie im vergangenen Jahr auch auf dem Programm. Dort ergaben sich wieder viele Möglichkeiten, Bäume, Pflanzen und Tiere fotografisch so in Szene zu setzen, dass man nicht auf die Idee käme, die beiden seien in der Nachbarschaft unterwegs gewesen.

Neben vielen Tier- und Vogelporträts waren auch großrahmige Waldaufnahmen und immer wieder sehr farbintensive Sonnenuntergänge zu bestaunen. Und die heimischen Sonnenuntergänge über der Havel standen denen in Afrika in nichts nach, wie die beiden Abenteurer versicherten.

Planlos ins Abenteuer

Auch wenn weitläufige Urlaube derzeit keine große Rolle im Leben der drei spielen, bleiben sie regelmäßig in Kontakt zu Gleichgesinnten und pflegen den Austausch über diese Art zu leben. In Erinnerungen versunken, erklärte Henry Schulz: „Planlos reisen, das ist das Beste. So kamen die schönsten Begegnungen mit Einheimischen zustande. Wenn immer noch Zeit war, ein wenig länger zu bleiben und wir keinen Zeitplan einhalten mussten.“

Trotz der Lebensumstellung und Neuorientierung muss das Pärchen nicht auf das Leben im Wohnwagen verzichten. Wenn die beiden nicht gerade fotografieren oder den Nachwuchs versorgen, basteln sie leidenschaftlich gerne am eigenen Wohnmobil herum.

Fotos vom Umbau des Gefährts rundeten dann auch den Bildervortrag ab und zeigten, was Henry Schulz in Worte fasste: „Es muss nicht immer ein Lkw sein. Man kann mit allen Fahrzeugen die Welt bereisen.“ Auch, wenn das nächste Ziel vorläufig erst einmal nur die Uferböschung vor der Haustür ist.

Von Anja Schael