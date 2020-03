Apothekerin der Quarantäne-Stadt spricht von unnötiger Panik

Neustadt

In Neustadt und auch im gesamten Amtsbereich Neustadts gibt es nur eine Apotheke, die Vogelsang-Apotheke. Und obwohl seit dem Wochenende gleich 19 Corona-Verdachtsfälle mit Ursprung in der Pferdestadt bekannt geworden waren, sei in der Apotheke davon kaum etwas zu spüren. Bisher sei ihr nichts davon bekannt, dass irgendwo jemand nun Probleme hätte, noch an seine Medikamente zu kommen, sagt Eva Götz, die Chefin.

Dabei stehen im Zusammenhang mit den Verdachtsfällen seit Montag wohl weit mehr als 2000 Menschen aus Neustadt und auch der weiteren Umgebung vorsichtshalber unter Quarantäne. Sie sollten das Haus nur für wirklich wichtige Angelegenheiten oder Spaziergänge verlassen, ohne dabei anderen Menschen zu nahe zu kommen.

Mitarbeiterinnen der Apotheke Neustadt von Quarantäne betroffen

Sie gehe im Fall der Fälle davon aus, sagt Eva Götz, dass Bekannte losfahren würden, um aus ihrer Apotheke etwas zu besorgen.

Einen Bringedienst gibt es nicht. Und der sei personell derzeit ohnehin nicht denkbar. Zwei der Kolleginnen würden schließlich ebenfalls von der Quarantäne betroffen sein.

Neustadts Apothekerin: „Die Kirche im Dorf lassen“

Überdies hält die Apothekerin den „ Medienrummel“ dieser Tage rund um Neustadt für übertrieben. „Ich finde es nicht schön, was für eine Panik verbreitet wird“, sagt sie. Ausreichend Hände zu waschen, das wäre „das A und O“.

Schon die Desinfektionsmittel- und Mundschutznachrichten seien ihr zuviel des Guten gewesen. „Man muss doch mal die Kirche im Dorf lassen.“ Eva Götz sagt das auch im Hinblick auf die alljährlichen Grippetoten, wegen derer es sonst keine Aufregung in dieser Größenordnung gebe.

Neustädter Pflegedienst äußert sich erst gar nicht

Und was sagen die örtlichen Pflegedienste zur aktuellen Lage? Können oder dürfen sie womöglich nicht mehr zu jedem nach Hause fahren? Oder fehlt nun auch dort Personal?

Man wolle sich lieber erst gar nicht zur Thematik äußern. „Wir geben dazu keine Auskunft“, hieß es unter anderem.

Von Matthias Anke