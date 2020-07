Dreetz

Weil offensichtlich Zahlen aus dem Jahr 2016 die Planungsgrundlage für den aktuell laufenden Breitbandausbau im Landkreis sind, stellen sich die Menschen in vielen Orten Fragen. Denn es werden Haushalte mit diesem über ein Fördergeldprogramm ermöglichten Projekt kostenlos ans schnelle Internet angeschlossen, obwohl sie bereits mit einer Geschwindigkeit von mehr als 30 Megabit pro Sekunde versorgt waren. Andere wiederum dürfen aus eben jenem Grund, der als wichtigstes Kriterium gilt, nicht berücksichtigt werden.

Das Problem: Wer seit 2016 mittlerweile eine etwas bessere Leitung bekommen hat, ist vermutlich nicht mehr neu erfasst worden und bekommt daher nun trotzdem die noch schnellere Glasfaser ins Haus gelegt. Unter Umständen kommen also Haushalte in diesen Genuss – und nur ein paar Meter weiter entfernte Haushalte nicht , weil sie schon vor 2016 mit etwas mehr als 30 Megabit je Sekunde angeschlossen waren.

Anzeige

Laut Berlittern „Neubewertung der Situation“ angebracht gewesen

Sie müssen nun zusehen, wie bei den Nachbarn gebaut wird. Jutta und Jörg-Peter Kröhnke aus Dreetz etwa. Sie melden sich zu Wort, nachdem kürzlich schon Harald Backhaus als der Ortsvorsteher des Kyritzer Dorfs Berlitt in der MAZ das Prozedere kritisierte.

Weitere MAZ+ Artikel

„Der Schwellenwert für die Installation der Glasfaserleitung soll ­30 Mbit/s betragen. Angeschlossen wurden aber auch Gebäude, die bereits eine 50 oder gar eine 100 Mbit-Leitung hatten“, schrieb er: „Erst auf intensive Nachfrage beim Landkreis und der Telekom war dann zu erfahren, dass die erhobenen Daten zur Kapazitätsberechnung von 2016 stammen. Zwischendurch wurde aber von Kyritz nach Berlitt eine ­Glasfaserleitung verlegt, die eigentlich eine Neubewertung der Situation erforderlich ­gemacht hätte.“

Dreetzer im Schriftwechsel bis hin zum Landrat

Backhaus bemängelte eine gewisse Intransparenz, hätte sich mehr Informationen gewünscht. „Mit dieser Vorgehensweise werden soziale Spannungen erzeugt, die leicht hätten vermieden werden können (Warum hast du eigentlich Glasfaser bekommen, ich aber nicht?). Augenscheinlich hatte diese Problematik aber keiner der Verantwortlichen im Blick!“

Die geplanten Einwohnerversammlungen, auf denen solche Erläuterungen möglich gewesen wären, waren „coronabedingt“ eben nicht mehr erfolgt. Folglich mussten sich auch Jutta und Jörg-Peter Kröhnke aus Dreetz alles mühsam selbst in Erfahrung bringen – bis hin zu einem mit dem Landrat erfolgten Schriftwechsel, welcher der MAZ vorliegt.

Bauarbeiter wollten bei den Dreetzern schon loslegen

Dabei waren die Ansprechpartner zahlreich. Jeder Nachbar wandte sich offensichtlich an jemanden anderes, erfuhren Kröhnkes. Als da wären: die Telekom, das Amt Neustadt, die Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg oder beim Dezernat Bauen, Ordnung und Umwelt des Landkreises OPR das Team Kreisentwicklung.

Und dann die Bauarbeiter. Die seien gekommen, hätten sich für die Anschlussarbeiten angemeldet – und kehrten aber wieder zurück. Man befinde sich ja gar nicht auf der Liste, die anhand der Daten von 2016 entstanden war, hieß es seitens der Arbeiter laut den Kröhnkes.

Entstehendes Ungleichgewicht ist in Kauf zu nehmen

Sie wundern sich mit Blick auf Dreetz zudem: „Uns ist nicht bewusst, dass von der Telekom in den letzten vier Jahren umfangreiche Glasfaserkabel verlegt wurden.“ Andere wiederum hätten dann aber wohl Glück gehabt mit nachträglichen Antragstellungen.

Aus einigen Antworten geht zudem hervor, dass in Kauf genommen werden müsse, „dass nach dem geförderten Ausbau ein gewisses Ungleichgewicht in der Versorgung mit DSL-Signalen entsteht. Hier ist aber aufgrund der aktuellen Lage nicht erkennbar, wann dieses Ungleichgewicht aufgehoben wird“. Die Rede ist von 1.000 MBit/s per Glasfaser und denjenigen, die nun auf ihren etwas über 30 Mbit/s sitzen bleiben. Bisher die schnellsten, werden sie damit demnächst die mit großem Abstand langsamsten sein. Auf eigene Kosten könnten sie sich später ja auch noch anschließen lassen, bekamen Kröhnkes auch schon gesagt.

Neues Förderprogramm für Ostprignitz-Ruppin in Sicht

Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer, der im Schreiben vom Landrat Ralf Reinhardt durchklingt. Er verstehe ihren Unmut, die Förderbedingungen ließen aber keine andere Wahl, sagt er. Und: „Ich kann Sie nur um Geduld bitten, da ein weiteres Förderprogramm für die verbleibenden Anschlüsse bereits in Planung ist. Mit einer Veröffentlichung rechnen wir derzeit noch in diesem Jahr.“

Sie müssen also abwarten, bleiben aber dabei: „Wir hätten uns auch trotz Corona mehr Transparenz und Gleichbehandlung gewünscht“, sagt Jörg-Peter Kröhnke.

Von Matthias Anke