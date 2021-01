Ausstellung auf dem Gelände der Papierfabrik Hohenofen wird vorbereitet

Hohenofen

Immer mal wieder wurden Zeitzeugen rund um die Hohenofener Papierfabrikgeschichte gesucht. Es gab Zusammenkünfte, Gespräche. Doch da seien noch so einige, die sich noch immer nicht zu melden getraut haben. Dessen sind sich die Akteure vom Förderverein Paten-Papierfabrik Hohenofen sicher. Jetzt erneuern sie ihren Aufruf. Sie können sich vorstellen, dass die neuen Entwicklungen rund um den Erhalt dieses Industriedenkmals viele Leute doch noch überzeugen.

Fotos aus dem Hof und an den Gebäuden der Papierfabrik

Vorigen Herbst wurde ein mehrjähriger Sanierungsprozess gestartet. Zudem wird der Komplex rundherum digital erfasst. Die nächsten Projekte stehen jetzt an – bei denen unbedingt ehemalige Beschäftigte, aber auch jegliche andere Dorfbewohner mitgenommen werden sollen. „Angehörige, die noch über Material verfügen, alle Leute, die aus der Geschichte erzählen können, sind gefragt“, erklärt Irina Maslennikova vom Förderverein: „Es geht nicht allein um die Fabrik. Es ist ja das ganze Dorf, das wie ein Museum ist.“

Anzeige

Hintergrund des neuen Zeitzeugenaufrufs ist das „Sonderprogramm Neustart Kultur“ des „Fonds Soziokultur“ im Land Brandenburg, von dem das Hohenofener Projekt profitiert. Damit soll bis zum Sommer eine Ausstellung auf dem Innenhof und an den Gebäuden der Fabrik umgesetzt werden. Alte Fotografien sollen einen Eindruck vom einstigen Erscheinungsbild vermitteln und Einblicke ins Innere des Gebäudes ermöglichen. „Der alte Kohleplatz, Waggons auf dem Gelände, das Kesselhaus und viele weitere, fast vergessene Ansichten“, zählt Irina Maslennikova auf: „Erinnerungen von Zeitzeugen und fachliches Hintergrundwissen von Experten werden als Audiospur zugänglich gemacht.“

Übersicht alter Fotos aus der Papierfabrikgeschichte Hohenofens Quelle: Förderverein

In einem dazu passenden zweiten Projekt geht es um die Aufarbeitung des Arbeits- und Lebensalltags im volkseigenen Betrieb, gefördert von der Bundesstiftung Aufarbeitung. „Durch Gespräche und Interviews wollen wir Erinnerungen, Erfahrungen und Wissen am Leben halten. Mit professioneller Unterstützung werden wir diese aufarbeiten und in Form von Audioaufnahmen bewahren, um sie der Nachwelt und zur Geschichtsvermittlung zugänglich zu machen“, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Gesucht werden neben Personen, die ihre Geschichte erzählen und damit helfen, „immaterielles Kulturgut zu bewahren“, vor allem auch Materialien in Form von alten Fotografien des Areals und der Arbeiterschaft. Ebenso gefragt: alte Pläne, Bauzeichnungen, Postkarten, Produktionsgüter oder ähnliches. Das Material wird digitalisiert und in eine Datenbank aufgenommen. Diese werde schon bald öffentlich zugänglich sein. „Selbstverständlich erhalten Sie sämtliche zur Verfügung gestellten Leihgaben zurück“, heißt es.

Auftaktveranstaltung am 6. März

Die Mitgestaltung dieses Museumsstandorts durch die Hohenofener liegt dem Verein „am Herzen“, sagt Irina Maslennikova: „Die Geschichte der Arbeit und Alltagskultur in der Fabrik kann nicht ohne die Geschichte der dort arbeitenden Menschen und das sie umgebende Dorfleben erzählt werden.“

Die Auftaktveranstaltung soll am 6. März auf dem Gelände erfolgen als ein erstes Kennenlernen. Zugleich wird das Gesamtprojekt vorgestellt und alles Material gesichtet.

Bis Ende März sind Vereinsmitglieder mittwochs von 10 bis 14 Uhr im sogenannten Kontorhaus anzutreffen. Ansprechpartnerin Irina Maslennikova ist ansonsten unter 0174/8 66 70 41 erreichbar oder via E-Mail an mail@papierfabrik-hohenofen.de.

Von Matthias Anke