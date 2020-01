Ausweisen von Bauland gestaltet sich in Zernitz schwierig

Lohm

In der Gemeinde Zernitz-Lohm wird weiter daran gearbeitet, neues Bauland auszuweisen. „Die Nachfrage nach Grundstücken in Zernitz ist da“, sagte Bauamtsleiter Wolfgang Burau am Dienstagabend auf der Gemeindevertreterversammlung in Lohm. „Seit 2015 haben wir uns verschiedene, in Frage kommende Flächen angeschaut, aber immer gab es irgendwelche Probleme, sodass wir nicht weitermachen konnten.“

Bauamtsleiter Wolfgang Burau erläuterte den Gemeindevertretern die Schwierigkeiten bei der Baulanderschließung. Quelle: Anja Schael

Ein wichtiger Punkt hierbei sei die Ausgliederung des späteren möglichen Baulandes aus dem Landschaftsschutzgebiet. Dies erweise sich aber als ein „Riesenproblem“. Stattdessen wird es wohl auf eine „Überplanung mit Bebauung“ hinauslaufen, wie es im Amtsdeutsch heißt. Das würde bedeuten, das Landschaftsschutzgebiet bliebe als solches bestehen und dürfe allerdings in der ausgewiesenen Randfläche bebaut werden. So wurde der Beschluss durch die Gemeindevertreter dann auch einstimmig angenommen.

Der Sporthausbau wird teurer

Darüber hinaus fassten die Gemeindevertreter einen Beschluss zu den Mehrkosten des Zernitzer Sporthauses. Diese belaufen sich auf 68.400 Euro, sodass die Gesamtsumme des Bauvorhabens bei 366.900 Euro liegt, wovon 75 Prozent förderungsfähig sind. Die Mehrkosten resultieren aus einer Planungsänderung, die in ihrer aktualisierten Form nun den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

An den Außenmaßen des bisherigen Sporthauses wird es keine Änderungen geben, allerdings wurde der Sanitärbereich nachgearbeitet. So soll es zukünftig je zwei Umkleidekabinen mit je einer Dusche geben.

Geeignetes Grundstück für die Rettungswache fehlt

Nach wie vor soll in Zernitz eine Rettungswache gebaut werden. Wie eine Nachfrage in der Einwohnerfragestunde ergab, scheitere dies aber seit Längerem daran, dass die Gemeinde keine passenden Flächen findet. Laut Bürgermeisterin Sigrid Schumacher besteht ohne Zweifel eine Notwendigkeit für eine 24-Stunden-Wache. Allerdings sieht sie auch den Landkreis in der Pflicht, sich zu kümmern und nach möglichen Flächen Ausschau zu halten.

Funkloch in Lohm bleibt bestehen

Die Hoffnung auf Schließung des Lohmer Funklochs hingegen erfüllt sich nicht. Hieß es in der vorangegangenen Sitzung noch, dass die Deutsche Telekom einen für die Gemeinde kostenfreien Masten aufstellen möchte, war davon zwischenzeitlich nichts mehr zu hören. Stattdessen habe eine telefonische Nachfrage des Amtes Neustadt bei der Telekom ergeben, dass diese keinen weiteren Ausbau in Lohm plant. „Förderprogramme sind auch nicht mehr aktuell, da haben wir den Zeitpunkt verpasst.“ sagte Sigrid Schumacher dazu.

