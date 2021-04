Zernitz

Wer 400.000 Euro auf den Tisch legt, bekommt in Zernitz aktuell ein Haus mit 1200 Quadratmetern Wohnfläche und 600 Quadratmetern Keller. Das etwa 2240 Quadratmeter große Grundstück befindet sich in einer Alleinlage direkt an der Bahnlinie. Kurzum: Das einstige Bahnhofsgebäude steht zum Verkauf.

Wie einschlägigen Internetportalen weiterhin zu entnehmen ist, handelt es sich um eine „Denkmalchance für Bahnhofsliebhaber“. Es sei „die Möglichkeit, einen historisch wertvollen und original erhaltenen Bahnhof zu erwerben“. So steht auch geschrieben: „Für Bahnfans ein echtes Muss.“

Zustand des Bahnhofs Zernitz seit längerem Thema

Der bisherige Eigentümer scheint damit also eher kein solcher gewesen zu sein. Er hatte das 1994 stillgelegte Objekt 2018 von der Deutschen Bahn erworben. Der Denkmalstatus wiederum beschäftigte zuvor auch sie. Aufgrund des sich zunehmend verschlechternden Zustandes wollte seinerzeit Bürgermeisterin Sigrid Schumacher über die Denkmalbehörde Druck auf die Bahn ausüben lassen.

Bei der Kreisverwaltung mit ihrer Denkmalschutzbehörde war der absehbare Eigentümerwechsel Anfang 2018 dann auch bekannt. „Wir hoffen, dass dieser bald erfolgt und sich der neue Eigentümer mit der Denkmalschutzbehörde in Verbindung setzt, um die Sanierung und die neue Nutzung des Bahnhofsgebäudes abzustimmen“, erklärte damals Kreissprecherin Britta Avantario.

Ähnlichkeit mit Situation der Kyritzer Kaufhalle

Doch die Hoffnung auf jene neue Nutzung und auf neues Leben im Bahnhof zerschlug sich längst – und angesichts des aktuell beabsichtigten Weiterverkaufs erst recht. „Ich stand seinerzeit mit den Eigentümern im Gespräch, aber sie fragten dann uns als Gemeinde, ob wir denn nicht wüssten, was sich daraus machen lässt“, erzählt Bürgermeisterin Sigrid Schumacher mit Blick auf eine nach ihren Angaben „türkischstämmige Familie aus Berlin“.

Der Zernitzer Bahnhof liegt seit Jahrzehnten im Dornröschenschlaf. Quelle: Sandra Bels

Eine eben solche, wenngleich andere, erwarb zuletzt die frühere Kaufhalle in der Kyritzer Innenstadt. Der Fall ähnelt sich, weil auch in Kyritz die neuen Besitzer nicht wirklich wussten, was genau sie da eigentlich kauften beziehungsweise was sie daraus machen können und dürfen. Es ging wohl nur um eine Geldanlage.

Mit dem Bahnhof entweiterte sich Zernitz um ein ganzes Viertel

„Dabei wäre der Bahnhof ja ideal zum Beispiel für Seniorenwohnen“, sagt Sigrid Schumacher, die vom nun beabsichtigten Weiterverkauf wenig überrascht ist: „Sie hatten ja keine richtigen Vorstellungen.“

Somit geht das Warten von vorne los – auf einen neuen Besitzer mit einer neuen Perspektive für dieses geschichtsträchtige Gebäude. Schließlich hätte es Zernitz-Bahnhof ohne diesen Haltepunkt nie gegeben.

Er wurde 2018 genau 170 Jahre alt, was mit einem Bahnhofsfest gefeiert wurde. Alle zehn Jahre gibt es – mindestens – eines. Es ist so etwas wie ein Wohngebietsfest. Ob und was genau bis zum Jahr 2028 zum dann 180. Geburtstag von Zernitz-Bahnhof gefeiert werden kann, bleibt also abzuwarten.

Von Matthias Anke