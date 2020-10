Dreetz

Metallstrebe um Metallstrebe wächst neben der Einfahrt zum Dreetzer Waldstadion aktuell empor, was schon bald besseren Handyempfang rund um den Dreetzer Wald verspricht: ein neuer Mobilfunkmast.

Das große Funkloch, das sich in die eine Richtung über den gesamten Ort und in die andere Richtung über die Bahnlinie bis zur Bundesstraße 5 erstreckt, wird damit allerdings vorerst nur im D-1-Netz gestopft. Das D-2-Netz folgt aber. Vodafone plant dazu derzeit einen eigenen Standort in Dreetz.

Weitere Antenne nahe der Dreetzer Agrargenossenschaft

„Dieser Funkmast soll auf der anderen Seite des Dorfes entstehen, wo sich die Agrargenossenschaft befindet, erklärt Vize-Bürgermeister Martin Petras: „Der entsprechende Antrag wurde vor knapp einem Monat an die Gemeinde gestellt, und wir haben zugestimmt.“

Nun könne das Prozedere samt Baugenehmigungsverfahren und dergleichen startet. Dieses Projekt stehe damit noch ziemlich am Anfang, und es werde also seine Zeit dauern, bis auch das D-2-Netz verbessert ist.

Neuer Mast am Waldstadion wird 50 Meter hoch sein

Bislang sei es in sämtlichen Mobilnetzen rund um Dreetz schlecht zu telefonieren. Mit dem etwa 50 Meter hohen Telekom-Mast würden die Dorfbewohner entsprechende Hoffnungen verbinden.

Warum die Anbieter sich nicht einen Mast teilen, Vodafone ihn mit einer Antenne nicht einfach mit nutzt, verdeutlicht für so manche Dreetzer schlichtweg auch die Konkurrenzsituation.

Empfang auch innerhalb von Gebäuden werde besser

Nachdem zunächst das Fundament fertiggestellt wurde, nimmt das Bauwerk am Waldstadion nun Formen an. Es ist einer von etwa 1500 Telekom-Mobilfunkstandorten, die pro Jahr bundesweit entstehen.

Wie der Konzern zuletzt mitteilte, hat er im Landkreis Ostprignitz-Ruppin „in den vergangenen neun Monaten einen Standort neu gebaut, zwei mit LTE und einen mit 5G erweitert“. Gemeint sind Heiligengrabe, Neuruppin und Rheinsberg. Der neue Standort in Heiligengrabe diene zudem der Versorgung entlang der Autobahn.

Durch den Ausbau verbessere sich nicht allein die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis. „Es wird auch der Empfang in Gebäuden besser“, informierte Telekom-Sprecher Georg von Wagner. Und: „Mit der Erweiterung um 5G erhält der Landkreis einen digitalen Standortvorteil.“

Erweiterungen mit 5G und LTE

Alles in allem betreibe die Telekom im Landkreis jetzt 56 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege zwar schon bei rund 97 Prozent. Bis 2022 sollen dennoch weitere 28 Standorte hinzukommen – darunter eben Dreetz. Und zusätzlich seien im selben Zeitraum an fünf Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant.

Bundesweit will die Telekom bis Ende kommenden Jahres die Zahl der Mobilfunk-Standorte auf 36.000 erhöhen. Darüber hinaus will das Unternehmen noch bis Ende dieses Jahres 2020 an über 10.000 Standorten die Kapazitäten für ihre Kunden vergrößern.

Und Corona? Der Ausbau sei bei alledem „trotz erschwerter Bedingungen während der Corona-Krise“ erfolgreich erfolgt, so Telekom-Deutschland-Chef Dirk Wössner.

Stets auf der Suche nach Standorten für Antennen und Mobilfunktürme

Problematischer scheinen da Vorbehalte in der Bevölkerung zu sein, maßgeblich zunächst von den unmittelbaren Anwohnern. So sorgte in diesem Jahr erst ein geplanter Standort in Kuhhorst in der Gemeinde Fehrbellin für heftigen Wirbel.

Doch beim Mobilfunkausbau sei die Telekom eben auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, könne sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm (www.dfmg.de) wenden.

