Bartschendorf: Lagerhalle noch nicht komplett gelöscht – Immer wieder flammen Glutnester auf

Bartschendorf

Das Feuer in einer Lagerhalle in Bartschendorf ist noch immer nicht gelöscht. Es war am Dienstagabend ausgebrochen. Seitdem waren ununterbrochen Feuerwehrleute aus dem Amtsbereich Neustadt am Einsatzort. Gelöscht werden konnte das Feuer nicht. Schon allein, weil sich in der Lagerhalle 500 Tonnen Stroh befanden, die in Flammen standen. Gelöscht wurde deshalb nur an Stellen wie rings um einen Mähdrescher, der in der Halle steht.

Glutnester unter dem Dach

Noch immer sind unter dem eingestürzten Dach der Lagerhalle Glutnester. Bis Donnerstag, 16 Uhr, war die Amtswehr Neustadt als Brandwache vor Ort. „Wir haben unseren Einsatz dann beendet“, so Amtswehrführer Heino Arndt gegenüber MAZ. Der Eigentümer übernahm daraufhin die Brandwache. „Wir kontrollieren täglich und geben ihm dabei Unterstützung, wenn notwendig“, so Arndt.

Die Halle muss komplett ausbrennen. Das wird laut Amtswehrführer sicher noch zehn bis zwölf Tage dauern. „Qualmwolken werden aber noch länger zu sehen sein, auch von weitem“, so Arndt. Deshalb wurde auch die Leitstelle darüber informiert, um zu verhindern, dass zum Beispiel aufmerksame Bürger wegen des Qualm ein Feuer melden.

Feuerwehren aus dem Amt Neustadt an der Belastungsgrenze

Die Feuerwehr musste den Einsatz abbrechen, weil die Einsatzkräfte nach drei Tagen Dauereinsatz an ihre Kapazitäten kamen. Zwischen acht und zehn Feuerwehrleute waren stets am Brandort zur Absicherung, so Arndt. „Die Kameraden sind an der Belastungsgrenze“, so der Feuerwehrchef.

Er sagt, dass dieser Einsatz einer der längsten und größten an einem Ort andauernden Einsätze gewesen ist. Es gab zwar mehrere Brände von Strohmieten, die gelöscht werden konnten, aber ein solches Ausmaß hat Heino Arndt noch nicht gesehen.

Brandursache steht noch nicht fest

Die Suche nach der Brandursache kann erst erfolgen, wenn das Objekt komplett abgebrannt und kalt ist. Deshalb kann derzeit auch keine Angabe zur Brandursache gemacht werden. Erste Schätzungen besagen, dass der Sachschaden rund eine Million Euro beträgt. Die Lagerhalle war 75 mal 35 Meter groß und ist komplett zerstört worden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Von Sandra Bels