Bartschendorf: Weiterer Feuerwehreinsatz an eingestürzter Lagerhalle

Die brennende Lagerhalle in Bartschendorf hält die umliegenden Feuerwehren weiter auf Trab. Am Montag gegen 11.45 Uhr wurden die Neustädter und Dreetzer Einsatzkräfte erneut alarmiert. Die Kriminalpolizei wollte vor Ort zur Brandursache ermitteln.

Dabei stellten die Beamten aber fest, dass sich nicht nur Glutnester im Heu befinden, sondern nahmen auch offene Flammen wahr. Das teilt Joachim Lemmel von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin auf MAZ-Nachfrage mit. Die Kriminaltechniker mussten demnach ihre Untersuchungen am Montag unverrichteter Dinge wieder abbrechen. Sie waren am Dienstag erneut vor Ort, so Lemmel. „Wir müssen zur Ursachenermittlung nun erst einmal die weitere Entwicklung der Lage abwarten“, fügt er an.

Das Feuer in Bartschendorf brach vor einer Woche aus

Das Feuer in der Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebes war vor einer Woche ausgebrochen. Drei Tage lang waren ununterbrochen Feuerwehrleute aus dem Amtsbereich Neustadt am Einsatzort. Dann musste der Einsatz abgebrochen werden.

Die Feuerwehrleute waren nach dem Dauereinsatz an ihre Kapazitäten- und an ihre Belastungsgrenze gekommen. Zwischen acht und zehn Feuerwehrleute waren stets zur Absicherung vor Ort. Nach dem Feuerwehreinsatz übernahm der Eigentümer die Brandwache, kann die Wehr rufen, wenn er Hilfe braucht.

Feuerwehrleute aus dem Amt Neustadt waren drei Tage rund um die Uhr zur Brandbekämpfung im Einsatz. Quelle: Julia Redepenning

Gelöscht werden konnte das Feuer nicht. In der Halle befanden sich 500 Tonnen Stroh. Deshalb wurde nur an Stellen wie rings um einen Mähdrescher gelöscht, der in der Halle steht. Und genau dort entdeckten nun die Kriminalbeamten erneut offene Flammen und alarmierten die Feuerwehr.

Schläuche waren eingefroren

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die zur Bewässerung – wegen der Glutnester – ausgelegten Schläuche zugefroren waren. „Deshalb wurden wir erneut zum Geräteschutz hinzugezogen“, so Amtswehrführer Heino Arndt. Feuerwehrleute aus Neustadt und Dreetz löschten das brennende Heu an der Wand zur Gerätehalle und versuchten mit Netzmitteln etwas tiefer in die glimmenden Ballen zu kommen. Damit konnte das Übergreifen auf die Maschinen verhindert werden. Der Einsatz, an dem sieben Feuerwehrleute aus Neustadt und fünf aus Dreetz beteiligt waren, war gegen 14.15 Uhr am Montag beendet.

Lagerhalle muss kontrolliert ausbrennen

Heino Arndt ist sich sicher, dass das Feuer in der Lagerhalle die Einsatzkräfte noch geraume Zeit beschäftigen wird. Der Brand kann nicht komplett gelöscht werden. Deshalb muss die Lagerhalle kontrolliert ausbrennen. Das wird laut Heino Arndt sicher noch einige Tage dauern. Qualm wird sogar noch länger zu sehen sein. Deshalb wurde auch die Leitstelle darüber informiert, um zu verhindern, dass zum Beispiel aufmerksame Bürger wegen des Qualms ein Feuer melden wollen.

Nach ersten Schätzungen soll der entstandene Sachschaden rund eine Million Euro betragen. Die Lagerhalle war 75 mal 35 Meter groß und ist komplett zerstört worden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

