Bau im Gutspark Plänitz weiterhin Fall fürs Gericht

Plänitz/Neuruppin

Wie es mit dem umstrittenen Neubau im denkmalgeschützten Gutsparkensemble in Plänitz weitergeht, ist offen. Zuletzt beschäftigten sich die Neustädter Stadtverordneten mit dem Thema. In nichtöffentlicher Sondersitzung ging es um die „Vorgehensweise in der Normenkontrollsache Fördergemeinschaft Recht und Eigentum/Stadt Neustadt“.

Der im früheren Fachwerk-Herrenhaus in Plänitz ansässige Verein „Fördergemeinschaft Recht und Eigentum“ (FRE) hatte im Mai vor dem Berlin-Brandenburger Oberverwaltungsgericht Erfolg mit jener Normenkontrollklage. Ein Paukenschlag war dies angesichts der Seltenheit, dass eine kommunale Planung derart in Frage gestellt wird. Geprüft wurde, ob bei der Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes für ein neues Gärtnerhaus die erforderlichen Normen eingehalten wurden.

Stadtverordnete nahmen Urteil hin

Im Kern ging es laut Manfred Graf von Schwerin von der FRE um „unvollständige Abstimmungen mit den Denkmalschutzbehörden, fehlende Nachfragen und eine am Ende unkorrekte Abwägung“. In der Auslegungsphase des Plans seien Einwände erhoben worden, die auf den Denkmalbereich verwiesen. In der Abwägung jedoch bewirkten sie wohl nichts.

Bei ihrer Sondersitzung im Juli entschieden die Stadtverordneten nun mehrheitlich, nicht gegen diese Entscheidung vorzugehen. Darüber informierte der mittlerweile in den Ruhestand gewechselte Amtsdirektor Dieter Fuchs auf Nachfrage.

Ausführung als solche entspricht wohl der Baugenehmigung

„Ja, durch das Urteil wird der Bebauungsplan außer Kraft gesetzt, aber die genehmigende Behörde ist der Landkreis, den sehe ich jetzt in der Pflicht“, sagte Fuchs: „Das ist ja die Behörde, die die Fachleute hat.“

Kreissprecher Alexander von Uleniecki indes teilte auf Nachfrage mit, dass jener Plan „einer Genehmigung durch den Landkreis nicht bedurfte“. Dennoch: „Richtig ist, dass vom Landkreis im Mai 2019 eine Baugenehmigung mit einer entsprechenden denkmalrechtlichen Erlaubnis ausgereicht wurde. Nach den der Bauaufsicht des Landkreises vorliegenden Unterlagen bestehen bis zum jetzigen Zeitpunkt hinsichtlich der Grundfläche und der Höhenlage des Gebäudes keine Abweichungen von der Baugenehmigung.“

Neben Normenkontrollklage auch Verfahren wegen der Genehmigung

Aufgrund eines dazu noch laufenden Verfahrens aber könne sich der Landkreis zu weiteren Einzelheiten nicht äußern. Denn der Grundstücksnachbar von der FRE hatte neben der Normenkontrollklage bei Baubeginn auch ein sogenanntes Eilrechtsschutzverfahren losgetreten.

Das Verwaltungsgericht Potsdam und das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg stellten zwar bereits „nach vorläufiger Prüfung der Sach- und Rechtslage fest, dass eine Verletzung von Nachbarrechten durch die erteilte Baugenehmigung nicht vorliegt“. Im Hauptsacheverfahren aber ist dieser Fall „noch nicht abschließend entschieden“, so von Uleniecki: „Diese Entscheidung gilt es abzuwarten.“

Auswirkungen der Normenkontrollklage noch nicht absehbar

Stellt das Gericht fest, dass die Genehmigung einschließlich der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis den klagenden Nachbarn in seinen Rechten verletzt, „wird es die Baugenehmigung – ganz unabhängig von dem Bebauungsplan – aufheben. Ist dies nicht der Fall, wird es die Klage abweisen“, erklärt der Landkreissprecher.

Inwiefern darüber hinaus als Grundlage eben dieser Genehmigung der erfolgreich angefochtene Flächennutzungs- und Bebauungsplan durchschlägt beziehungsweise inwiefern sich dieser Sachverhalt überhaupt auswirkt, bleibt ebenso abzuwarten.

Von Matthias Anke