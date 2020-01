Bauarbeiten am Dorfzentrum fast abgeschlossen

Zernitz

Dass die Bauarbeiten rund um das multifunktionale Dorfzentrum in Zernitz gut vorangekommen sind, davon konnten sich die Einwohner auf der Gemeindevertretersitzung am Dienstag im Lohmer Bürgerhaus überzeugen. Susanne Randt aus der Neustädter Bauverwaltung und Planer Andreas Großmann informierten die Anwesenden über den aktuellen Stand der Dinge auch hinsichtlich der geplanten Arbeiten in der Kita. Zugleich hatten sie ein offenes Ohr für Anliegen und Fragen der Bürger rund um das Baugeschehen.

Die ersten Baumaßnahmen in der Zernitzer Kita könnten demnach mit ein wenig Glück in diesem Herbst beginnen. Derzeit befinde man sich noch in der Planungsphase und warte auf den Zuwendungsbescheid. Eine Herausforderung werde unter anderem der Umbau der Küche.

Wünsche der Kitamitarbeiter werden berücksichtigt

Da die Kita nur 14 Tage Schließzeit hat, werden die Arbeiten unweigerlich während des laufenden Betriebs stattfinden. Ob die Küchennutzung in andere Räume ausgelagert werden kann, um die Kinder tagsüber weiterhin mit warmen Essen zu versorgen oder ob währenddessen auf eine Lieferung durch einen Anbieter zurückgegriffen wird, muss noch geklärt werden.

Der Feuerwehrraum im Hintergrund soll durch eine Falttür vom Gemeindeanbau getrennt werden. Quelle: Anja Schael

Ideen und Wünsche zur künftigen Gestaltung der Küche seitens der Mitarbeiter sollen bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden. Diesbezüglich gab es bereits innerhalb der Einwohnerfragestunde während der Gemeindevertreterversammlung einen ersten Austausch.

Auf dem Nachbargrundstück dagegen steht bereits seit längerem der Anbau der Gemeinde an das Feuerwehrgebäude. Fliesen- und Sanitärarbeiten sind schon erledigt, die Malerarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. Außerdem müssen Türen eingesetzt und die Elektrik verlegt werden. Anschließend erfolgt noch der Einbau einer Faltwand, welche den zur Feuerwehr gehörenden Gebäudeteil vom neu entstandenen Gemeindeanbau abtrennt.

Platz für bis zu 80 Menschen

Dadurch wird eine zeitgleiche Nutzung beider Räume ermöglicht. Darüber hinaus soll die Möglichkeit gegeben sein, bei geöffneter Faltwand den kompletten Raum anmieten zu können. 80 Menschen hätten dann darin Platz.

Noch ist der Feuerwehrparkplatz abgesperrt. Die Fläche muss im Frühjahr nachgearbeitet und fertig gestellt werden. Quelle: Anja Schael

Zur nach wie vor unbefriedigenden Parkplatzsituation vor dem Gebäude, die bereits zur Jahresdienstversammlung der Feuerwehrdiskutiert wurde, nahm Planer Andreas Großmann Stellung. Derzeit bestehe das Problem, dass sich der Bodenbelag bei Regen Wasser aufsauge und rutschig würde. Dazu Andreas Großmann: „Der Parkplatz ist so, wie er jetzt ist, noch nicht fertig. Im März oder April erfolgt eine komplette Nacharbeit und Verdichtung, so dass der Parkplatz später wasserabweisend ist.“ Damit würde er dann auch den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Besichtigung vor Ort könnte Schlimmeres verhindern

Die Fassaden beider Häuser würden durch die fehlende Bodendecke bei jeder Durchfahrt in Mitleidenschaft gezogen werden und auch das Wasser könne bei lang anhaltendem Regen nicht gut abfließen. Andreas Großmann stellte in Aussicht, dass eine Besichtigung vor Ort denkbar sei, um diesbezüglich eine praktikable Lösung zu finden und um sich gleichzeitig ein Bild vom bautechnischen Zustand des Gebäudes zu machen. Risse, die sich laut Angaben der Feuerwehr quer durch Sockel und Fassade ziehen, müssten dringend ausgebessert werden.

Bürgermeisterin Sigrid Schumacher hofft, dass bis zur Übergabe Anfang April alle Bauarbeiten abgeschlossen sind und gemeinsam mit der Feuerwehr, den Kindern der Kita und allen interessierten Einwohnern gebührend gefeiert werden kann.

Von Anja Schael