Bauausschuss befürwortet Senioren-WG für Neustadt

Die Mitglieder des Neustädter Bauausschusses zeigten sich von der Idee sehr angetan: Bei der jüngsten Sitzung stellte Maximilian Krüger von der Neuruppiner Firma B&K Immobilienprojekt seine Pläne für den Bau einer weiteren Senioreneinrichtung in der Stadt vor.

Auf einem brachliegenden Grundstück zwischen der Prinz-von-Homburg-Schule und der Schulstraße will das Unternehmen ein voraussichtlich eingeschossiges Gebäude für bis zu 24 Bewohner errichten. Dafür braucht es einen Bebauungsplan, weshalb sich jetzt die Stadtverordneten mit dem Vorhaben befassen.

Selbstständig bis ins hohe Alter

„Wir sprechen von einer recht neuen Wohnform für Senioren“, erläuterte Maximilian Krüger sein Projekt. „Von einer Seniorenwohngemeinschaft.“ Anders als in der stationären Pflege sollen die künftigen Bewohner soweit wie möglich selbstständig leben. Jeder werde über ein individuelles Zimmer mit 25 bis 26 Quadratmetern und eigenem Bad verfügen. „Die Menschen bringen auch ihre eigenen Möbel in diese Einrichtung mit“, so Krüger. Zugleich gebe es aber Gemeinschaftseinrichtungen wie Küche oder Aufenthaltsräume, die individuell oder in der Gruppe genutzt werden können.

Pflege ganz nach Bedarf

Im Gegensatz zum längst etablierten betreuten Wohnen ermögliche die Form eine sehr flexible Ausgestaltung der Pflege ganz nach Bedarf bis hin zu intensiver Betreuung. Das Neuruppiner Unternehmen will dazu mit einem regionalen ambulanten Pflegedienstleister kooperieren. Vorteil: Im Fall der Fälle seien die Bewohner nicht zum Umzug in eine stationäre Einrichtung gezwungen.

Die Seniorenwohngemeinschaft stelle somit im Vergleich zu Pflegeheim und betreutem Wohnen eine Art Zwischenform dar – in kleinem, überschaubarem Format, betonte Maximilian Krüger.

Sorge wegen des zeitweisen Lärms

So etwas können sich die Mitglieder des Neustädter Bauausschusses durchaus für ihre Stadt vorstellen. Die Frage, ob der Standort in direkter Nachbarschaft zur Schule so ideal sei, sorgte allerdings für Gesprächsstoff.

Doch Maximilian Krüger zeigte sich davon überzeugt: „Die Menschen möchten nicht unbedingt in Abgeschiedenheit leben. Wir nennen so etwas ,Wohnen im Quartier’.“ Und schließlich sei so eine Schule ja keine Lärmquelle rund um die Uhr. Die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Sport- und Kulturanlagen sieht Krüger als klaren Vorteil.

Der Ausschuss sprach sich einstimmig für den Start eines Bebauungsplanverfahrens aus. Die genau rechtliche Form blieb allerdings noch offen. Bis zur Sitzung der Stadtverordneten am 22. Juni soll die Amtsverwaltung gemeinsam mit dem Investor die nötigen Details klären.

Von Alexander Beckmann