Beamte lösen Geburtstagsfeier in Neustädter Bar auf

Neustadt

Durch die laute Musik und den Lärm sind Polizisten in der Nacht zu Mittwoch auf eine Party in einer Neustädter Bar aufmerksam geworden. Dort hatte der Betreiber der Einrichtung acht Gäste in seiner Bar einen Geburtstag feiern lassen, teilte die Polizei mit.

Die Beamten erhoben die Personalien von den 20- bis 24-Jährigen und nahmen Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Vorschriften auf. Das Gesundheitsamt wurde informiert. Alle Gäste mussten das Lokal verlassen.

Lesen sie auch:

Von MAZonline