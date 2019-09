Michaelisbruch

Herkömmliche Steigbügel? Nicht zu erkennen. Ein handelsüblicher Sattel? Auch nicht. Und Zaumzeug? Im Gebiss des Schimmels, auf dem Klaudia Duif freihändig sitzt, klimpert kein Metall. Nicht mal richtige Zügel gibt es. Trotzdem reitet sie das Pferd. Sie lenkt „Estrela“, einen Schimmel, zielsicher über den Platz. Es ist ein weitläufiges Gelände, gesäumt von hohen Kiefern.

„Und jetzt die ganze Runde noch einmal!“ Die Redakteurin ruft. Kameramann und Tonfrau folgen, und die Moderatorin mit ihren kupferroten Zöpfen stellt sich an eine neue Stelle. Es ist Diana Eichhorn von der TV-Sendung „Hund, Katze, Maus“. Ausgestrahlt wird sie stets sonnabends, 18 Uhr, bei Vox.

Bei den Dreharbeiten für die TV-Sendung "Hund, Katze, Maus" in Michaelisbruch bei Dreetz. Quelle: Matthias Anke

In einer der kommenden Folgen wird zu sehen sein, was es mit diesem geheimnisvollen „Reiten wie von Geisterhand“ auf sich hat.

Ruhe und Geduld als Schlüssel zum Erfolg

Denn natürlich steckt System hinter dem, was sie dort so treiben in Michaelisbruch, einem Ort in der Gemeinde Dreetz ganz am Südwestzipfel des Landkreises Ostprignitz-Ruppin: Die Ausbildung von Pferden und Reitern erfolgt gemäß der Methoden des in der Szene berühmten Amerikaners Pat Parelli.

„Wir arbeiten mit Ruhe und Geduld, also ohne Zeitdruck“, erklärte die lizensierte Parelli-Trainerin Klaudia Duif einst schon der MAZ. Das Programm „Parelli Natural Horsemanship“ solle die Kommunikation zwischen Tier und Mensch verbessern.

Anlage mit besonderem Flair

Dieses „Horsemanship-Center“, wie die Anlage heißt, war einst ein Rinderzuchtstall. Er wurde Ende der 1990er Jahre von einem Schweizer Paar zu einer Westernreitanlage um- und ausgebaut. Vieles war deshalb vorhanden, etwa die Offenställe und besonders die alles prägende Reithalle, eine Rundbogenhalle, auch Cover-All-Halle genannt.

Klaudia Duif „lenkt“ ihr Pferd freihändig. Quelle: Matthias Anke

In Michaelisbruch geht es in Bezug auf die Pferde und das Parelli-System um Vertrauen und Respekt. Wie Pferde untereinander in einer Herde kommunizieren, so solle mit ihnen auch umgegangen werden. Und am Ende lässt sich ein Pferd eben auch ohne alle Ausrüstung reiten, wie sie sonst üblich ist.

Thomas Duif und die Reporterin Diana Eichhorn. Quelle: Matthias Anke

„Meine Frau hat gerade in diesem Bereich ihre Fähigkeiten. Wir sind damit ja auch auf Messen vertreten, und so spricht sich das eben herum“, erzählt Thomas Duif: „Und dann ist unsere Anlage ja auch noch eine ganz besondere mit ihrem spanischen Stil, dem Stall, der Außen-Bar. Alles ist recht offen. Dazu die tolle Natur drumherum.“

Nicht nur Hunde, Katzen und Mäuse

Und irgendwann meldet sich das Fernsehen. Eigentlich ein Haustiermagazin, wird bei „Hund, Katze, Maus“ seit gut zwei Jahrzehnten schon über alle möglichen Geschichten rund ums Tier berichtet. Schildkrötenhalter wurden ebenso besucht wie Hühnerfarmer. Bienen waren genauso Thema wie Wölfe.

„Katzen haben wir aber auch. Und der Hund schläft gerade“, erzählt Thomas Duif und lacht. Und natürlich gibt es jede Menge Mäuse, von denen aber nur die vielen Löcher auf dieser Weide künden, auf der die Dreharbeiten laufen.

Erst das Tier, dann der Mensch

„Was uns von den klassischen Höfen unterscheidet, ist der viele Platz, um besonders unbeschwert zu reiten. In Nordrhein-Westfalen könnte man sowas nicht bringen“, sagt Duif. Laut ihm teilen sich er und seine Frau, die vor fünf Jahren dort anfingen, die zwei großen Aufgaben Ausbildung und Pensionspferdehaltung.

Thomas und Klaudia Duif bei den Dreharbeiten für die TV-Sendung "Hund, Katze, Maus" in Michaelisbruch bei Dreetz. Quelle: Matthias Anke

Seit diesem Sommer sind sie zudem offiziell von der Vereinigung der Wanderreiter und -fahrer in Deutschland (VFD) als Wanderreitstation anerkannt. „Erst das Tier, dann der Mensch. Unsere Mitglieder leben für ihr Pferd – und gehen dafür auch mal zu Fuß“, erklärte seinerzeit der Regionalbeauftragte der VFD, Frieder True, bei der Plakettenübergabe und mit Blick auf die Verbandsphilosophie – die eben auch in Michaelisbruch eben gelebt werde. Thomas Diuf: „Und wenn dann auch noch das Fernsehen den Weg hierher findet, ist das schon eine tolle Sache.“

Von Matthias Anke