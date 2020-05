Sportplatzwart Wilfried Schütz in Zernitz hat einiges zu tun auch ohne den wegen Corona eingestellten Spielbetrieb. Und daran ist nicht allein die Trockenheit schuld. Trotzdem hält Schütz die Anlage jederzeit bereit für eine Wiedereröffnung in Sachen Fußball. Wobei das Stichwort Vorbereitung für den SV Zernitz in diesem Jahr noch sehr viel mehr bedeutet.