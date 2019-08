Neustadt

„Kennen Sie das auch? Sie betreten einen Ort und sind diesem auf irgendeine Art für immer verbunden.“ Mit diesem Satz erklärt Jana Harder, wie alles anfing. Wie sie einst das Brandenburgische Haupt- und Landgestüt in Neustadt/Dosse ( Ostprignitz-Ruppin) betrat, das wie ein zweites Zuhause für sie wurde und in dem sie wie selbstverständlich immer wieder fotografierte.

Abertausende Bilder entstanden. Deren Essenz liegt jetzt in einem fast 300 Seiten starken Buch vor. „Edle Pferde an der Dosse, eine persönliche Hommage“, lautet der Titel des Werks. Es wird erstmals im September bei den diesjährigen Hengstparaden in Neustadt zu haben sein, und zwar am Stand des Gestüte-Fördervereins.

Zur Galerie Der Förderverein des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts in Neustadt an der Dosse hat Fotografien von Jana Harder als Bildband herausgebracht. Mit der MAZ gibt es einen ersten exklusiven Einblick.

„Ohne den Verein hätte ich das alles nicht stemmen können“, sagt Jana Harder. Die Fotos seien nie mit der Absicht entstanden, einmal in dieser Form publiziert zu werden, erklärt die 52-Jährige, die sich selbst als „Jägerin und Sammlerin von schönen Momenten“ sieht. „Ich fotografiere in Neustadt ja schon seit der Wende, seitdem ich über das Gelände streife. Die große Kunst war am Ende die Reduzierung.“

Die Fotografin ist eigentlich Pferdemalerin

Es sind Bilder ohne die heutzutage oft übliche Bearbeitung. „Das einfache Schöne“, sagt Jana Harder, habe sie lediglich nur eingefangen. Jana Harders präziser Blick auf die Tiere kommt nicht von ungefähr: Die Künstlerin gehört zu den besten Pferdemalern überhaupt.

Harder lebt im havelländischen Großderschau, unweit der Ostprignitz-Ruppiner Kreisgrenze, in Sichtweite zu den Neustädter Gestüten nahezu. Dorthin zog es sie einst aus Berlin zu ihrem Mann. Dabei arbeitete sie in jüngeren Jahren schon einmal in der Nähe: Sie erlernte in Stölln „aus Verzweiflung“ den Beruf der Rinderzüchterin.

„Edle Pferde an der Dosse“: Über diese „persönliche Hommage“ der Fotografin Jana Harder dürfte die gesamte Reiterszene staunen. Quelle: Matthias Anke

Später studierte sie in Schwerin Ingenieurpädagogik, Schwerpunkt Landwirtschaft. Aber eigentlich wollte sie lieber nach Berlin zurück an die Kunsthochschule – was zu DDR-Zeiten so manche politische Einstellung verlangte. Weil Harder dem nicht nachkommen wollte, wurde ihr das Glück erst mit der Wende zuteil. „Grafik- und Werbedesign, das war endlich mal das, was ich wirklich wollte“, sagte sie der MAZ einst schon für ein Portrait über sie und ihre Malerei.

Der besondere Alltag auf dem Gestüt

Und wie bei den Bildern ist es auf den Fotos nun ähnlich: Menschen sind die Ausnahme. Der „Gestüter“ oder andere Reiter finden sich im Detail wieder. Das Pferd bleibt im Mittelpunkt.

Jürgen Müller, der frühere Landstallmeister, kann das nachvollziehen. Mit Blick auf den Bildband sagt er: „Das sind alles Momente, die man als Betriebsangehöriger fast gar nicht mehr sieht. Das Buch zeigt, mit was für einer schönen Arbeit man sich aber doch umgibt.“

Große Ehre für Walter Teske

Während in den knappen Bildtexten Pferdenamen wie Poesie, Belantis, Quaterback, Askari oder Samba Hit fallen, also von Weltmeistern oder anderen Spring- und Dressur-Spitzenpferden, bleiben die Mitarbeiter der Gestüte im Hintergrund.

„Wo fange ich an, wo höre ich auf? Das hätte ich mich dann fragen müssen“, sagt Jana Harder. Doch bei einem machte sie fürs Buch eine Ausnahme: Stutenmeister Walter Teske, nunmehr im Ruhestand, war ihr „Ansprechpartner, fachlicher Berater und Ruhepol“.

Die ganze Bandbreite ist abgebildet

Das nun fertige „Buch für Freunde und Liebhaber der Schöpfung Pferd“ zeigt den Verlauf eines Gestütsjahres vom Projekt „Reiten in der Schule“ über die Hengstparaden bis hin zu ungewöhnlichsten Details und selbst Naturaufnahmen – ohne auch nur einen Pferdeschweif im Bild.

Mehr Infos Die Hengstparaden beginnen an den Sonnabenden 14., 21. und 28. September jeweils um 13 Uhr. Geöffnet ist das Gelände für das Rahmenprogramm wie Führungen bereits ab 10 Uhr. Der Stand des Fördervereins befindet sich wie immer an der Stirnseite des Platzes. Das Buch ist ansonsten lieferbar ab dem 15. September und kostet 25 Euro. Kontakt: info@freunde-neustaedter-gestuete.de

„Seit Jahrtausenden sind die Pferde ständige Begleiter des Menschen. Naturgemäß haben ihre Beziehungen tiefgreifende Wandlungen erfahren, doch wahr bleibt: Pferde entsprechen am meisten dem ästhetischen Empfinden des Menschen. Gerade unser Haupt- und Landgestüt Neustadt gibt davon Zeugnis“, schreibt Ulrich Junghanns im Vorwort. Brandenburgs früherer Wirtschaftsminister und ist der Vorsitzender des Fördervereins: „Es zählt zu den ältesten und gleichzeitig schönsten Gestüten in Deutschland. Modern und vielfältig auf Zukunft eingestellt, ist es eine Institution erfolgreicher Pferdezucht – national und international. Dieser Bildband von Jana Harder lässt einen innehalten und sich einmal darauf besinnen.“

Allen Pferdeliebhabern gewidmet

Jana Harder lässt mit dem Buch die Öffentlichkeit an ihrer ganz persönlichen Begeisterung nun teilhaben. Sie schreibt, es ist „Ihnen, dem Pferdeliebhaber, gewidmet“.

Von Matthias Anke