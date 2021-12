Botschafter der Mongolei besucht Gestüt Neustadt

Neustadt

Bei allen internationalen Beziehungen – Diplomatenbesuch bekommt das Haupt- und Landgestüt nicht alle Tage. Am Mittwoch begrüßte Gestütsgeschäftsführerin Regine Ebert den Botschafter der Mongolei in Deutschland Birvaa Mandakhbileg in der historischen Zuchtanlage. Damit nicht genug: Der Diplomat hatte erst zu Wochenbeginn sein Amt übernommen. Der Besuch in Neustadt war eine seiner ersten Amtshandlungen überhaupt.

In der Neustädter Besamungsstation erhielten die Besucher Expertenwissen zur Pferdezucht aus erster Hand. Quelle: Alexander Beckmann

Dafür ging es am Mittwoch bei den Gesprächen und dem Rundgang übers Gestüt ausgesprochen entspannt zu. Mandakhbileg, seit rund 20 Jahren im diplomatischen Dienst in Deutschland tätig, interessierte sich lebhaft für das Gestüt und sein Wirken. Regine Ebert erläuterte die Aufgaben von der Pferdezucht über die Ausbildung und Regionalentwicklung bis zum Tourismus und die dahinter stehenden Strukturen. „Der vorherige Botschafter der Mongolei war auch schon bei uns zu Besuch.“ Natürlich gehörte auch die Besichtigung der historischen Gebäude und der modernen EU-Besamungsstation samt der dort untergebrachten Tiere zum Programm.

Verein Pro Brandenburg lud nach Neustadt ein

Der Ausflug des Botschafters ging auf eine Anregung des Vereins Pro Brandenburg zurück, der sich seit den 1990er Jahren bemüht, die Beziehungen zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zu fördern. Pro-Brandenburg-Geschäftsführer Andreas Kimmel verwies zudem auf Gastfreundschaft, Internationalität und Toleranz als preußische und damit auch brandenburgische Tugenden. Zur Mongolei pflege sein Verein seit vielen Jahren Kontakte.

Neustadt passe da einfach gut ins Bild, befand Kimmel: „Die Mongolei ist das Land der Pferde, und Neustadt ist die Stadt der Pferde.“ In der Mongolei gebe es mehr Pferde als Einwohner. „Wie in Neustadt“, ergänzte Bürgermeister André Stimm mit einer sehr großzügigen Schätzung.

Botschafter besuchte auch die Kahlbutz-Mumie

Doch auch Birvaa Mandakhbileg, der sich in Brandenburg durchaus schon auskennt, sah Parallelen: „Mit der Mongolei haben Sie ziemlich viel gemeinsam: Pferde und Wölfe.“ Ob diese Einschätzung für den Rest seines Besuchsprogramms ebenso galt, blieb offen. Es führte in die Jagdschule und zur Kahlbutz-Mumie in Kampehl.

Von Alexander Beckmann