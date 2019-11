Branchenkenner gibt Einblick ins Konzertgeschäft

Neustadt

Dieser Blick hinter die Kulissen des Konzertgeschäftes und die Einblicke in die dubiosen Tricks in der Branche hat sich wirklich gelohnt. Umso mehr ist es zu bedauern, dass sich nicht mehr Leute am Donnerstag zu der Lesung mit Berthold Seliger im Neustädter Parkhotel Sankt Georg einfanden.

Eingeladen hatten die Bibliotheken des Landkreises Ostprignitz-Ruppin innerhalb der Reihe Literarischer Bilderbogen. Imke Strauß, Koordinatorin im Kreismedienzentrum, meinte in Anbetracht der kleinen Runde Interessierter: „Dann pflegen wir eben heute Clubkultur und kein Imperiengeschäft.“

Fonds-Gesellschaften würden die Branche beherrschen

„Vom Imperiengeschäft – Wie Großkonzerte die kulturelle Vielfalt zerstören“ titelte Seliger sein neuestes Buch. Hier beschreibt der Branchenkenner, Konzertagent und erfolgreiche Tourneeveranstalter, wie das Konzertgeschäft heute funktioniert. Eine Rolle würde meistens nur noch die hohe Rendite spielen, so Seliger.

Er hat die Besitzverhältnisse recherchiert und ist internationalen Fonds-Gesellschaften auf die Spur gekommen, die die Branche beherrschen. „Die Leidenschaft für Musik treibt Leute wie mich an“, bekannte Seliger in Neustadt. Er ließ wissen, dass das große Geld nur noch mit dem Verkauf von Tickets (Ticketing), Sponsoring und Technologien zur Verarbeitung und Auswertung riesiger Datenmengen ( Big Data) verdient würde.

Gerade dem Thema Ticketing widmete sich Seliger sehr ausführlich. Er erläuterte die Preisgestaltung großer Events und gab den Anwesenden Einblicke in fragwürdige und undurchsichtige Verfahren. „Großkonzerne haben kein Interesse an Musik und Kultur, sondern nur am größtmöglichen Profit“, so die Meinung von Seliger.

Wie die Pop-Kultur entstand

Er erklärte wie Pop-Kultur entstand, deren Philosophie einst das gemeinsame Feiern von Festen war. Im Mittelpunkt hätte die Musik gestanden. Festivals wurden von den Künstlern organisiert. Es gab kein Sponsoring. Das alles würde jetzt nicht mehr zutreffen. „Die Leute, die die Musik machen, bekommen heute am wenigsten Geld“, weiß Seliger.

Er plädiert für unabhängige Musikclubs, soziokulturelle Zentren und künstlerorientierte Festivals. Und er fordert die Installation eines „ Kulturorteschutzes“ für kleine Clubs, Buchläden, Kinos auch in finanzieller Hinsicht. Nur so könne eine kulturelle Vielfalt erhalten bleiben. „Gehen sie lieber in den kleinen Club um die Ecke als zum vermeintlichen Megaevent, riet der Sachbuchautor seinem Publikum.

Annette Hess liest am 20. November in Kyritz

Zur nächsten Veranstaltung des „Literarischen Bilderbogen“ wird am Mittwoch, 20. November, in das Kyritzer Möbelhaus Wagnitz, An der B 5, eingeladen. Hier liest ab 19.30 Uhr Annette Hess aus ihrem Romandebüt „Deutsches Haus“.

Von Renate Zunke