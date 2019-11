Brennende Ölheizung löst Großeinsatz aus

Stüdenitz

Der Brand in einem Wohnhaus in der Lohmer Straße in Stüdenitz ließ am Sonnabendvormittag an die 40 Feuerwehrleute aus dem ganzen Amt Neustadt ausrücken. Als der Alarm um kurz vor 10.30 Uhr einging, absolvierten sie gerade ihre Ausbildung in Neustadt. Entsprechend schnell trafen sie am Ort des Geschehens ein.

Schaden hielt sich in Grenzen

Dort erwies sich die Lage als nicht ganz so kritisch wie erwartet: Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes war die Ölheizung des Hauses in Brand geraten. Die Feuerwehrleute hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Bereits kurz nach 11 Uhr ging der Einsatz ohne weitere Zwischenfälle seinem Ende entgegen.

Der Schaden halte sich in Grenzen, schätzte Einsatzleiter Heino Arndt ein. „Das Haus bleibt bewohnbar.“

Von Alexander Beckmann