Breddin

Auf dem Weg zu seinem Auto ist in Breddin ein 38 Jahre alter Mann von einem Hund angegriffen worden. Nach eigenen Angaben war der Ostprignitz-Ruppiner am Dienstag gegen 13 Uhr die Kyritzer Straße entlanggelaufen, als ihm der Mischlingshund aggressiv bellend hinterherlief, teilte die Polizei mit. Dann biss der Hund ihm in den linken Oberschenkel.

Der 38-Jährige wurde durch den Biss verletzt und begab sich selbst in eine hausärztliche Behandlung, informierte die Polizei weiter.

Von MAZonline