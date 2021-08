Breddin

Drei Welpen sind bereits am Freitag, 20. August, am Obermühler Weg in Breddin aufgegriffen worden. Nun befinden sich die jungen Hunde im Tierheim Papenbruch.

Wer vermisst die Welpen? Wer kennt ihn oder seine Besitzer und kann diese informieren?, fragt Sven Galle vom Tierheim. Hinweise und Informationen bitte direkt an das Tierheim (Telefon 03394/40 01 60 oder E-Mail: kontakt@tierheim-papenbruch.de) oder an das Amt Neustadt (Dosse).

Die Welpen. Quelle: Tierheim

Selbstverständlich können sich auch Interessenten melden, die einen der Hunde übernehmen möchten, teilte Sven Galle weiter mit. Die Hunde werden etwa 30 bis 40 Zentimeter groß.

Von MAZonline