Breddin: Löwenzahn-Schulgarten ist aus dem Winterschlaf erwacht

Der Schulgarten in Breddin lebt. Lange war es wegen Corona still geworden auf dem kleinen Areal auf dem Schulhof der Löwenzahn-Grundschule. Doch nun ist wieder Leben eingekehrt und der Garten ist aus dem Winterschlaf erwacht. Vielmehr haben ihn die Schüler heraus geholt. Lehrerin Ines Roß hat zusammen mit den Kindern die Arbeit wieder aufgenommen. „Die Klasse 3 ist verantwortlich für den Schulgarten“, sagt sie. Aber Spaß an der Arbeit haben noch viel mehr als nur diese Schüler.

Breddiner Schulgarten ist schon bunt

Bei den ersten Einsätzen dieser Saison wurde klar Schiff gemacht. Die erste Saat ist längst Geschichte. „Kohlrabi, Radieschen und Salat sprießen“, sagt Ines Roß. Schon vor längerer Zeit hatten die Kinder zahlreiche Frühblüher in die Erde gebracht. Und dann wurde gewartet. Nun sind die Zwiebeln zu schönen Blumen geworden, an denen sich alle erfreuen.

Die Frühblüher entlang des Zaunes wurden schon vor längerer Zeit gepflanzt. Quelle: privat

„Nach wie vor ist das Interesse an unserem Schulgarten-Projekt groß“, sagt Ines Roß und freut sich sehr darüber. Sie hatte es initiiert. Das war 2017 als es darum ging, das Gewächshaus auf dem Hof der Schule abzureißen. Für die Lehrerin war das keine Option. Sie ist Hobby-Gärtnerin und weiß, wie wertvoll ein solches Haus ist. Und so beschloss sie, es weiter zu nutzen.

Schnell fand sie damals Schüler, die nur in der Pause und in ihrer Freizeit mit zupackten. Das Projekt nahm nach und nach Form an. Zum Kindertag 2017 gab es die ersten Führungen durch den Schulgarten, in dem nur angebaut wird, was Kinder gerne essen.

Breddiner Schule beteiligte sich an einem Wettbewerb

2018 nahm die Grundschule dann sogar an einem Wettbewerb teil, für das die Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin der Träger war. Damals konnte jedermann im Internet für die Schulgärtner aus Breddin voten. So schafften es die Breddiner unter die 40 besten Projekte von deutschlandweit mehr als 100. Lohn dafür waren 2000 Euro. 250 Euro gab die Raiffeisenbank OPR als Partner dazu. Gekauft werden konnte damals ein Gerätehaus.

Ines Roß sagt: „Ohne die Hilfe von unserem Hausmeister Reno Schmidt hätten wir das alles nicht geschafft.“ Er packt immer mit an und hilft wo er kann. Er hatte damals zusammen mit den Kindern auch das Gerätehaus aufgebaut.

Nach einer Pause wurde nun auch das Gewächshaus wieder bepflanzt. Quelle: privat

Die Drittklässler haben ganz neu auch ein Indoorbeet bekommen. Darin können sie beobachten, wie die Pflanzen wachsen. Das passiert derzeit täglich, denn jeden Tag hat sich auch etwas verändert.

Gerade sind es die Bohnen, von denen sich die Kinder faszinieren lassen. „Wir haben rote Buschbohnen in unser Indoorbeet gesät“, so die Lehrerin. Sie ist froh darüber, dass sich das Schulgarten-Projekt immer weiter entwickelt und will auch künftig alles dafür tun, dass es so bleibt.

Gearbeitet wird in kleinen Gruppen

„Wir gießen im Gewächshaus jeden zweiten Tag“, erzählt die Lehrerin. Die Klasse 3 hat den Schulgarten in diesem Jahr übernommen, weil die Interessenangebote innerhalb des Ganztages wegen Corona nicht in der üblichen Form stattfinden können. „Kinder, die auf dem Schulhof sind, kommen aber gern als Gäste und Helfer dazu“, sagt Ines Roß. Gearbeitet wird in kleinen Gruppen wegen der Abstandsregelungen.

Während der Schulschließung war Ines Roß oft sehr traurig, weil ihr die Kinder im Garten fehlten. Zeitweise bekam sie Unterstützung von ihren Kollegen. Das Gewächshaus musste im vergangenen Schuljahr zu ihrem Bedauern aber leer bleiben. Als nach der Schulschließung im August 2020 die Kinder wieder zum Unterricht kamen, waren Erdbeeren, Himbeeren und riesengroße Brombeeren reif zum Vernaschen.

Von Sandra Bels