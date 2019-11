Gemeinde plant 350.000 Euro für die Kita ein

Breddin

Für die Gemeinde Breddin wird die örtliche Kita im kommenden Jahr zum Investitionsschwerpunkt. Zusammen mit dem Gemeindehaushalt für 2020 beschlossen die Gemeindevertreter am Montag die umfassende Sanierung der Außenanlagen der Einrichtung.

Spielplatz, Parkplätze, Zaunanlage, Beleuchtung, Wege und das alte Fachwerkgebäude sollen bis übernächstes Jahr alles in allem rund 350.000 Euro kosten. Für Planungen und Grundstücksankäufe will die Gemeinde schon 2020 etwa 45.000 Euro ausgeben. Breddin will jetzt Fördermittel beantragen und hofft auf einen 75-prozentigen Zuschuss.

Spielplatz, Friedhof und Brücke

In jedem Fall ist die Kita das auf absehbare Zeit größte Bauvorhaben im Ort. Ein paar kleinere Projekte nennt der Haushalt aber noch. Den Spielplatz am Breddiner Neubau will man für rund 13.000 Euro aufwerten. Der Platz in Damelack erhält eine neue Nestschaukel. Für rund 7000 Euro sollen nächstes Jahr Renovierungsarbeiten in der Breddiner Trauerhalle erfolgen. 6000 Euro sind für Reparaturen an der Brücke über das Königsfließ veranschlagt.

Insgesamt sieht der Haushaltsplan 2020 Ausgaben von fast 1,9 Millionen Euro vor – rund 50.000 mehr als in diesem Jahr. Den größten Posten stellen mit fast 790.000 Euro die sogenannten Transferaufwendungen dar, also beispielsweise die Umlagen, die die Gemeinde an das Amt Neustadt und den Landkreis abzuführen hat. Für Personal und alles, was damit zusammenhängt, rechnet Breddin mit rund 380.000 Euro. Die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen betragen etwa 370.000 Euro.

Die Trockenheit fordert ihren Preis

Allein für die Grünpflege an den Straßen und auf den Friedhöfen steigen die Ausgaben von 12.000 auf 42.000 Euro. „Weil die Schäden durch die Trockenheit so groß sind, müssen wir an den Bäumen aktiv werden“, sagt Vize-Bürgermeister Hanno Nebelin. Vor allem gehe es aus Gründen der Sicherheit um die Beseitigung von Totholz.

Breddin wird auch 2020 weiter Schulden abbauen: von aktuell 139.000 bis zum Jahresende auf 118.000 Euro. Während die Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuern sowie aus den kommunalen Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer im wesentlichen unverändert bleiben, rechnet die Gemeinde bei den Landeszuweisungen mit einem Anstieg von 421.000 auf 502.000 Euro. Auf jeden Fall können alle Ausgaben gedeckt werden.

Amt will Feuerwehrgebäude angehen

Die Gemeindevertreter befürworteten am Montag sowohl den Haushalt als auch das Vorhaben an der Kita einstimmig. Positiv nahmen sie auch eine Nachricht aus dem Amt Neustadt auf: Es will mit 40.000 Euro die Sanierung des Breddiner Feuerwehrhauses so weit vorbereiten, dass ein Fördermittelantrag Aussicht auf Erfolg hat. „Wir haben da wirklich marode Zustände“, schätzt Hanno Nebelin ein.

Von Alexander Beckmann