Breddin stellt Bauland für Feuerwehr bereit

Breddin

Die Breddiner Feuerwehrleute drängen mit Unterstützung ihrer Gemeinde seit Jahren auf Investitionen in ihr arg in die Jahre gekommenes Gerätehaus. 2019 stellte das Amt Neustadt als Träger der Feuerwehren Geld für vorbereitende Planungen bereit, deren erste Ergebnisse nun vorliegen.

Wichtigste Erkenntnis: Eine Modernisierung des Gebäudes wird wohl nicht funktionieren. „Es ist klar geworden, dass uns das alte Mauerwerk Grenzen setzt“, sagt Breddins Bürgermeister Reinhard Neumann.

Alter Platz setzt zu viele Grenzen

Wer heutzutage ein Feuerwehrgerätehaus erneuen und dazu Fördermittel nutzen will, hat bauliche Vorgaben zu beachten. Den Feuerwehrleuten stehen beispielsweise gesonderte Umkleide- und Sanitärräume zu – Männern wie Frauen. Der Unfallschutz und die Verkehrssicherheit sind zu beachten. Zudem brauchen die immer größeren Einsatzfahrzeuge mehr Platz.

Gerade Platz ist am aktuellen Standort hinter der Kirche aber knapp. Und Bürgermeister Reinhard Neumann erklärt: „Man hat festgestellt, dass man sehr viel Geld in das Haus stecken müsste.“ Trotzdem wäre das Resultat wohl nur ein Kompromiss.

Neubau hätte einige Vorteile

Deshalb denke man jetzt an einen Neubau an anderem Ort, sagt Neumann. So viel teurer als ein umfangreicher Umbau würde das nun auch wieder nicht. Und dass sich während der Bauzeit das alte Gebäude weiter nutzen ließe, sei sicherlich auch ein Vorteil.

„Wir haben am Montag grundsätzlich beschlossen, dafür ein Grundstück zur Verfügung zu stellen“, berichtet der Bürgermeister von der Gemeindevertretersitzung. Die 2800 Quadratmeter liegen neben den Breddiner Wohnblöcken direkt gegenüber der Tankstelle. „Die Fläche wäre geeignet“, versichert Neumann.

Ob sich die Idee umsetzen lässt, sei allerdings zu prüfen. „Ohne Fördermittel geht da gar nichts.“ Zumindest könne nun aber ein Planverfahren angeschoben werden. „Da hat die Amtsverwaltung jetzt was zu tun.“

Breddin bietet sich für Rettungswache an

Mit seinem Beschluss wolle Breddin sozusagen einen Ausweg aus der etwas verfahrenen Situation eröffnen. „Uns ging es auch darum, den Kameraden zu zeigen, dass die Gemeindevertretung an ihrer Seite ist.“

Eventuell biete die Variante sogar Potenzial für mehr: In der Gemeindevertretung habe man spekuliert, ob der neue Standort nicht auch für eine Rettungswache geeignet wäre. Seit Jahren ist so etwas für den Westen des Landkreises im Gespräch.

Von Alexander Beckmann