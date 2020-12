Breddin will einen Kita-Neubau

Breddin

In einer Grundsatzentscheidung verabschiedeten sich die Breddiner Gemeindevertreter am Montag einstimmig von der Idee, die örtliche Kita „Zwergenland“ umfassend zu sanieren. Sie verzichten damit auch ausdrücklich auf die vom Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) bereits zugesagten gut 365.000 Euro Förderung.

Anfang 2019 hatte sich die Gemeindevertretung zur Sanierung des Kita-Gebäudes aus den frühen 80er Jahren entschlossen. Wenige Monate später stellte die Gemeinde einen Förderantrag. Grundlage bildete die Kostenschätzung von 500.000 Euro. Im August 2020 ging der Förderbescheid für rund 75 Prozent der Summe ein.

Breddiner hatten die Sanierung unterschätzt

Allerdings hatte sich die Breddiner Einschätzung der Situation inzwischen geändert. „Uns hat folgendes Problem umgetrieben“, berichtete Bürgermeister Reinhard Neumann am Montag: „Wir waren zwar froh, eine halbe Million verbauen zu können, aber wir haben noch so viele Schwachstellen gefunden, dass wir auch eine ganze Million verbauen könnten und es bliebe immer noch zu tun.“

Die Amtsverwaltung hatte bei der Vorbereitung der Sanierung noch einmal genau hingeschaut und zahlreiche zusätzliche Aufgaben ausgemacht – vom Raumprogramm gemäß der pädagogischen Konzeption über Brandschutzbelange bis hin zum Unfallschutz und zu Fragen der Hygiene. Fazit der Verwaltung: Statt der erwarteten 500.000 Euro bräuchte es im Grunde knapp 1,3 Millionen Euro, um die Defizite des Hauses zu beheben. Hinzu kämen dann noch einmal rund 700.000 Euro für den schon geplanten Abriss des alten Hortgebäudes, den Bau von Parkplätzen und die Gestaltung des Außenbereichs.

Gemeinde wäre finanziell überfordert

Alles in allem, so die Einschätzung, käme das Vorhaben auf fast 2 Millionen Euro, von denen die Gemeinde nach aktuellem Stand 1,6 Millionen selbst aufbringen müsste. Dieses Geld hat Breddin nicht. Eine Kreditaufnahme kommt nicht in Frage. Der Gemeindehaushalt ist schon jetzt arg auf den Rand genäht. Auch im kommenden Jahr kann die Gemeinde ein Defizit voraussichtlich nur dadurch vermeiden, dass sie in ihre Rücklagen greift.

Und selbst wenn die Finanzierung gelänge, hätte Breddin am Ende noch immer einen Altbau mit einer ganzen Reihe von Kompromissen, schätzt Bürgermeister Reinhard Neumann ein. „Wir haben uns einen Kindergarten-Neubau in Kränzlin angesehen und hatten ein Aha-Erlebnis.“ Die Gemeindevertretung habe sich im Vorfeld beraten: „Wir wollen einen neuen Kindergarten bauen.“

Als Standort fasse man die direkte Nachbarschaft der Schule ins Auge. So könnten Kita-Kinder beispielsweise auch eher einmal die Sporthalle und weitere Einrichtungen mit nutzen.

Viel teurer als die Sanierung des Altbaus wäre die neue Kita nicht. Schätzungen zufolge ist mit Baukosten von etwa 2,2 Millionen Euro zu rechnen.

Auch Kita-Neubau ohne Fördermittel undenkbar

Allerdings geht es wieder um Geld, über das Breddin derzeit nicht verfügt. „Aus eigener Kraft wären wir als Gemeinde nicht in der Lage, den neuen Kindergarten zu bauen“, stellt der Bürgermeister klar. Fördermittel für mindestens die Hälfte der Bausumme seien unverzichtbar – derzeit bestehen dafür jedoch keine konkreten Aussichten. Das aktuell bereits zugesagte Geld lässt sich nicht für diesen Zweck einsetzen. „Wir warten auf ein Zeichen vom Land.“

Trotzdem erklärt Reinhard Neumann: „Wir sind zuversichtlich, dass wir in fünf oder sechs Jahren einen neuen Kindergarten haben.“ Etwa diesen Zeitraum hätte auch die Sanierung des Altbaus beansprucht.

Für Breddin sei das Vorhaben eine Investition in die Zukunft: „Wenn wir einen neuen Kindergarten haben und dazu die Schule bis zur 6. Klasse, dann gibt es für junge Familien eigentlich nur den Weg nach Breddin.“

