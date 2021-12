Die Breddiner Gemeindevertreter sprachen sich am Montag einstimmig dafür aus, die schrittweise Sanierung des Wohnblocks in der Kyritzer Straße 35 anzugehen. Der vorgeschlagene Verkauf des Hauses ist damit endgültig vom Tisch.

Gemeinde will Wohnblock behalten und sanieren