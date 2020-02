Breddin: Schüler bauen ein Hüpfspiel für den Kirchhof

Breddin

Der rote Ton klatscht auf den Boden. Noch mal und noch mal. Das Laken darunter hat schon viele Flecken. „Das Werfen ist wichtig. Nur so bekommen wir die Luft aus der Masse“, sagt Annett Schauß. Die Künstlerin aus Mühlenbeck betreut das Projekt „ Breddin macht Geschichte“ an der Löwenzahn-Grundschule. Es soll die Breddiner Kirche, den Ort und seine Einwohner im Wandel der Zeiten zeigen.

Breddiner Schüler gestalten 28 Tonfliesen

Die Viertklässler von Marlene Heidel gestalten 28 Tonfliesen für ein Himmel-und-Hölle-Spiel. Es ist das alte Hüpfspiel auf dem Boden, dass aussieht wie ein Kreuz oder auch eine Kirche. Die Fliesen sind jeweils 20 mal 20 Zentimeter groß. Der Ton hat einen hohen Schamottanteil, weil die gebrannten Fliesen später ja im Freien liegen.

I-Tüpfelchen auf dem Breddiner Kirchhof

Das Spiel wird laut Pfarrer Henning Utpatel einmal das I-Tüpfelchen auf dem Breddiner Kirchhof sein. „Deshalb werden die Fliesen auch erst am Ende der Sanierungsarbeiten an der Kirche verlegt“, so der Pfarrer. Die Innenraumsanierung ruht derzeit. Nächste Woche sollen die Arbeiten laut Utpatel weiter geführt werden. Start war im Oktober. Seitdem wurde das Gestühl ausgebaut. Es soll überarbeitet werden. Die Arbeiten an den Fenstern haben ebenfalls begonnen. Der Putz ist teilweise schon erneuert worden, berichtet Utpatel. Im Fußboden wurden Kabelgräben geöffnet.

Je einzelne Fliese bekam ihr Motiv. Quelle: Sandra Bels

Die Fliesen für das Himmel-und-Hölle-Spiel sind soweit fertig. Die Schüler haben die unterschiedlichsten Motive darauf verewigt. Es gibt die Jahreszahl 1273, der Tag der Kirchenweihe, aber auch die Kirche, die Furth, Windmühlen und ein Weihekreuz. Alle Motive habe mit der Geschichte Breddins zu tun.

Breddiner Geschichte kennengelernt

Die schauten sich die Kinder bei einem ersten Treffen mit der Künstlerin intensiv und genauer an. Sie erfuhren dabei, dass in Breddin der Zeitpunkt der Kirchenweihe genau bekannt ist und das dass sehr selten ist. Beim Umbau der Kirche 1846 fand man in einem sogenannten Sepulcrum (Reliquiengrab) im Altaraufbau die originale Weiheurkunde des Havelberger Bischofs aus dem Jahr 1273. Sie wird im Landesarchiv aufbewahrt. Es ist die einzige derartige Urkunde in der Prignitz.

Eine Präsentation über die Geschichte des Dorfes entstand im Anschluss. Sie hängt jetzt im Klassenraum der Grundschüler. Außerdem wurden beim ersten Treffen Entwürfe gemalt und es gab die ersten Berührungen und Versuche mit dem Ton. Die ersten Tonkunstwerke brachte Annett fertig gebrannt mit in die Schule.

Die Jahreszahl der Kirchweihe bekommt eine eigene Tonfliese im Himmel-und-Hölle-Spiel. Quelle: Sandra Bels

Projekt ist ein Teil der Kirchensanierung

Das Schulprojekt ist ein Teil der Kirchensanierung. Sie umfasst verschiedene Aufgabenbereiche und hat eine Leader-Förderung bekommen. Einerseits werden damit die Instandsetzungen und Modernisierungen in der Kirche finanziert, andererseits wird eine Ausstellung für den Innen- und Außenbereich konzipiert und zusammengestellt, die Annett Schauß als Kulturprojekt für das Dorf sieht. An der Ausstellung arbeitet das Historiker- und Grafikerteam „Kolleg3“ von Annett Schauß. Das Schulprojekt gehört dazu. „Die Schüler erarbeiten dabei etwas Bleibendes, für das Dorf eine kulturelle Zutat“, so die Künstlerin.

