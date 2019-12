Jugendfeuerwehr beendet das Jahr spielerisch

Breddin/Neustadt

Die Mitglieder der Breddiner Feuerwehr verbrachten den letzten regulären Ausbildungstag des Jahres kürzlich auf besonders spielerische Weise. Im Stationsbetrieb mussten die acht- bis 16-jährigen Mädchen und Jungen an diesem Nachmittag einige ganz spezielle Prüfungen absolvieren: Wie bekommt man einen Golfball möglichst zügig durch einen Feuerwehrschlauch? Oder: Lässt sich die Farbe von Gummibärchen erschmecken?

Bürgermeister brachte Spende mit

Zum Jahresabschluss waren unter anderem die Eltern mit eingeladen. Breddins Bürgermeister Reinhard Neumann nutzte die Gelegenheit, um der Jugendfeuerwehr eine kleine Spende der Gemeinde zu übergeben. Am Ende saß man noch bei Bratwurst und Getränken in geselliger Runde. „Es war schön, nochmal alle so zusammenzuhaben“, sagt die Jugendwartin Claudia Rehfeldt.

Derzeit zählt die Jugendfeuerwehr des Dorfes 21 Mitglieder. „Zwei wechseln im nächsten Jahr in den aktiven Dienst“, kündigt die Jugendwartin an. Und natürlich freut sie sich, wenn sie ihre jungen Schützlinge so weit bringen kann.

Im neuen Jahr geht es weiter

Alle zwei Wochen treffen sie sich am Breddiner Feuerwehrhaus zur Ausbildung und verbringen dann etwa zwei Stunden miteinander. „Wir beginnen wieder nach den Weihnachtsferien“, sagt Claudia Rehfeldt. Das neue Jahr wird sicherlich noch weitere Veranstaltungen für den Feuerwehrnachwuchs bereithalten – beispielsweise auf Ebene des Amtes Neustadt.

Auch der Amtsjugendwart Patrick Jammrath (Mitte) war gekommen. Er gibt sein Amt zum Jahreswechsel ab. Quelle: privat

Genau dort ist allerdings auch mit Einschränkungen zu rechnen. Der Amtsjugendwart Patrick Jammrath legt zum Jahreswechsel sein Ehrenamt nieder. Das war lange angekündigt, doch ein Nachfolger ist nach wie vor nicht in Sicht.

Kein Nachfolger für den Amtsjugendwart

Der Amtsjugendwart koordiniert die Arbeit der Jugendfeuerwehren in den Gemeinden des Amtes, steht seine örtlichen Amtskollegen zur Seite, organisiert Unterstützung, behält den Papierkram im Blick und begleitet zentrale Veranstaltungen.

„Das ist sehr, sehr aufwendig“, schätzt der Amtswehrführer Heino Arndt ein. „ Patrick hat das in den vergangenen Jahren ganz alleine gemacht – ohne Stellvertreter.“ Auf die Dauer sei das neben dem Beruf kaum zu leisten. „Da wird sich wohl so schnell keiner finden“, erwartet Arndt.

Kürzlich war das auch Thema im Amtsausschuss. „Uns brennt das unter den Nägeln“, appellierte dabei unter anderem der Neustädter Jugendwart Kay Bräunig. Der Amtsjugendwart sei wichtig. Doch das Ehrenamt koste sehr viel Zeit.

Amtsausschuss ist vorerst ratlos

Wirklich weiterhelfen konnte der Amtsausschuss bei seiner jüngsten Sitzung nicht. Sein Vorsitzender Karl Tedsen erklärte: „Die Position hat immer die Unterstützung des Amtsausschusses gehabt.“ Einfach einen neuen Amtsjugendwart beschaffen, das könne man aber nicht. Schließlich müsse er aus den Reihen der Feuerwehrleute kommen. „Wir können da weniger einwirken als ihr.“

21 Mitglieder zählt die Breddiner Jugendfeuerwehr aktuell. Nächstes Jahr wechseln zwei von ihnen in den aktiven Dienst. Quelle: privat

„Der Umfang der Arbeit hat natürlich deutlich zugenommen“, gab Amtsdirektor Dieter Fuchs zu bedenken. „Das müssen wir auch mal sehen.“ Die Mitgliederzahl in den Jugendfeuerwehren des Amtes hat inzwischen die Hundertermarke überschritten.

„Eine höhere Aufwandsentschädigung wäre denkbar“, sagte Karl Tedsen. „Diese Idee würden wir bestimmt nicht blockieren.“

Wie es mit der Neustädter Amtsjugendfeuerwehr konkret weitergeht, ist bislang noch offen.

Von Alexander Beckmann