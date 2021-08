Neustadt

Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) besuchte am Montagnachmittag die Neustädter Gestüte. Dazu eingeladen hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke. Eigentlich sollte der Besuch schon im Juni stattfinden, jedoch kamen ihr jedes Mal Termine dazwischen, hieß es eingangs bei der Begrüßungsrede von Julia Klöckner.

Beim Besuch in einem Hengststall. Quelle: André Reichel

Nun also schaute sie in Begleitung einiger ihrer Mitarbeiter in den Gestüten vorbei. Empfangen wurde sie am Landstallmeisterhaus unter anderen von Eduard Krassa, Vorsitzender des Stiftungsrates, Regine Ebert, Geschäftsführerin des Gestüte, und dem Landstallmeister Henning Frevert.

Mit von der Partie waren aber auch der neue Amtsdirektor von Neustadt, Andreas Schumacher, Sigrid Nau, Präsidentin des Kreistags Ostprignitz-Ruppin, und Sven Deter, Vize-Chef des Landesbauernverbandes und zugleich Vorsitzender vom Kreisbauernverband in Ostprignitz-Ruppin.

Erste Station der Besichtigungsrunde war ein Konferenzraum im Landstallmeisterhaus. Dort berichtete Regine Ebert, dass bislang seit Bestehen der Gestütsstiftung im Jahr 2001 insgesamt rund 50 Millionen Euro in die Entwicklung der Gestüte geflossen sind. „Investitionen in dieser Größenordnung waren und sind nötig, auch, damit die gesamte Anlage erhalten bleibt“, sagte Regine Ebert. Der gesamte Komplex steht bereits seit 1993 unter Denkmalschutz. „Dazu gehören ja nicht nur die Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, sondern auch die schönen Alleen“, berichtet sie.

Beeindruckende Bauten auf dem Gestütsgelände in Neustadt

Von den stattlichen Bauten und den weitläufigen Außenanlagen war auch die Ministerin sichtlich beeindruckt. Sie wiederum berichtete, dass Deutschland weltweit einen guten Ruf im Pferdesport genießt. „Die Neustädter Gestüte haben daran einen nicht unerheblichen Anteil“, sagte Julia Klöckner.

Einer der Hauptpunkte, die zu diesem Ruf beitragen, ist natürlich die Pferdezucht. Hier berichtete der Landstallmeister aus der Historie. „1945 mussten die Gestüte von Null anfangen, denn alle Stuten wurden damals beschlagnahmt und weggeschafft“, sagte er. In der Stutenzucht ist man in der Dossestadt inzwischen mit sieben Zuchtlinien bestens aufgestellt.

In diesem Zusammenhang wurde die im Jahr 2007 neugebaute Besamungsstation besichtig. Die Ministerin erfuhr beim Rundgang, dass dort auf höchstem, international anerkanntem Standard gearbeitet wird. „Spermien unserer besten Hengste sind weltweit sehr gefragt und dessen Verkauf stellt einen nicht unerheblichen wirtschaftlichen Faktor dar“, sagte Henning Frevert.

Zusammenarbeit mit anderen Gestüten

In Sachen Außenwirkung gibt es gleich mehrere Punkte, die dahingehend von Bedeutung für die Gestüte an der Dosse sind. So berichtete Regine Ebert, dass es Kooperationen mit anderen Landgestüten gibt und auch einen regen Austausch mit Bundesbehörden.

Auch die Großveranstaltungen, wie die Hengstparade, die jedes Jahr Tausende Zuschauer und Fachpublikum aus ganz Deutschland und darüber hinaus in ihren Bann ziehen, tragen zur positiven Außenwirkung der Gestüte bei.

Mitarbeiterinnen und Reitschülerinnen präsentierten ihr Können beim Besuch von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Quelle: André Reichel

Ein weiterer Punkt der Besichtigungsrunde war eine der Reithallen. Hier zeigten Reitschülerinnen ihr Können. Neustadts Schulleiter Ronald Roggelin berichtete von der Bedeutung des Faches R==eiten in der Schule und der positiven Wechselwirkung für die Schule und die Gestüte.

Von André Reichel