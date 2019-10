Sieversdorf

Am ehemaligen Bahnübergang in Sieversdorf begannen die Bauleute am Montag damit, die letzten Gleisstücke auf der Fahrbahn der Bundesstraße 102 zu entfernen. Der Bahnübergang ist für Fahrzeuge nicht passierbar. Voraussichtlich bis Freitag, den 18. Oktober, soll in dem Bereich eine neue Fahrbahn verlegt sein.

