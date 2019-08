Hohenofen

Interessante Eindrücke der alten Industriekultur bekam der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steinecke bei seinem Besuch in der Papierfabrik Hohenofen. Chronist Bodo Knaak aus Sieversdorf erklärte dem Gast, wie die Arbeit in der Fabrik früher ablief bei einem Rundgang. Mit dabei waren auch der Geschäftsführer des Vereins Patent Papierfabrik Hohenofen, Dietmar Miehlke, und Johannes Krug, Geschäftsführer des Unternehmens „X:hibit“ aus Berlin.

Mit Förderung von der ILB

Gefördert von der ILB und begleitet von der Berliner Firma lässt der Verein derzeit für das Industriedenkmal Papierfabrik ein „solides Konzept für die Zukunft“ erarbeiten. So nannte es Johannes Krug. Dazu gehöre auch ein Betriebskonzept. „X:hibit“ ist seit Anfang des Jahres mit im Boot.

Parallel dazu erfolgt die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte der Papierfabrik, war von Miehlke zu erfahren. Partner ist dabei die Fachhochschule Potsdam. Sie erarbeite zum Beispiel ein Archivkonzept. Miehlke sagt, dass Teile der alten Anlage möglicherweise ins Landesarchiv umgelagert werden müssen, weil es vor Ort keine passgerechte Möglichkeit der Lagerung gibt. Zudem seien für manche Objekte auch klimatische Bedingungen zu erfüllen, die Hohenofen nicht bieten könne.

Ideen für die künftige Nutzung

Der Fachbereich Kulturarbeit der Fachhochschule Potsdam sei ebenfalls mit im Boot. Die Studenten haben über eine künftige Nutzung des Areal nachgedacht und Ideen und Konzepte entwickelt. „Sie sollen im kommenden Semester vorgestellt werden“, so Miehlke. Er war erstaunt, wie konkret und seiner Meinung nach handfest die Studenten dabei geworden sind.

„Unser Grundziel ist es außerdem, Frequenz zu erzeugen, um Leute regelmäßig auf das Gelände zu locken“, so Krug. Dietmar Miehlke habe mit seinem Veranstaltungsangebot den ersten großen Schritt dafür gemacht. Nun müsse es weiter gehen. Möglichkeiten für Übernachtungen und Seminare werden unter anderem dafür ausgelotet. Ein Netzwerk, in dem sich möglichst viele Menschen, Vereine und Institutionen für die Papierfabrik engagieren, soll entstehen. Wer sich mit einbringen möchte, ist herzlich willkommen und kann sich bei Miehlke melden.

Zukunftsorientierte Zusammenarbeit

Für Krug steht fest: „Wir wollen hier kein Heimatmuseum. Unsere Ausstellung soll international konkurrenzfähig sein.“ Deshalb werde auf allen Ebenen zukunftsorientiert zusammen gearbeitet. „Wir müssen wissen, was auf dem Gelände künftig passieren soll und was möglich ist“, so Krug.

Seit dieser Woche hat der Verein auch eine feste Zusage für die bereits im Juni angekündigte Förderung aus dem Denkmalpflegeprogramm „National wertvolle Kulturdenkmäler 2019“ des Bundes. 175 000 Euro bekommt der Verein zunächst zur Rettung des Industriedenkmals. Allerdings hängen die Fördermittel auch an Eigenmitteln, die der Verein aufbringen muss. Laut Miehlke sind es 120 000 Euro. Er sagt: „Wir sind dringend auf Spenden angewiesen, können aber die Fördersumme auch teilweise abrufen, so wie Vereinsmittel da sind.“

Erster Bauabschnitt im Herbst

Miehlke rechnet damit, dass im Herbst mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden kann. Die Außenhülle der Papierfabrik soll saniert werden. Die Dächer und die Fassade stehen dabei im Fokus. Wie notwendig diese Arbeiten sind, zeigt der Zustand einiger Gebäude auf dem Gelände.

Sebastian Steinecke freut sich für die engagierten Vereinsmitglieder, dass der Bund nun den ersten Schritt für die Förderung gemacht hat. Geplant ist bei der Sanierung der Papierfabrik in fünf Jahresscheiben vorzugehen. Eine detaillierte Planung ist auf der Internetseite des Vereins zu finden. Darüber können auch mögliche Geldgeber mit dem Verein in Kontakt treten. „Jeder Euro hilft uns weiter“, so Miehlke.

Von Sandra Bels