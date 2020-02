Visionäre Blicke in die Zukunft der Pferdestadt Neustadt beim CDU-Stadtrundgang

Neustadt

Der Neustädter CDU-Stadtverband lud am Freitagvormittag zu einem Stadtspaziergang ein. Was erstmal nach Spaß und Freizeitvergnügen klingt, hatte jedoch einen durchaus ernsten Hintergrund. Tatsächlich ging es bei diesem Treffen, zu dem interessierte Bürger eingeladen waren, vielmehr darum, wie man das vorhandene Potenzial der Stadt nutzen kann, um die Zukunft im Sinne der Einwohner zu gestalten.

„Das erfordert vorausschauendes Handeln, Ideenreichtum sowie sozialen und wirtschaftlichen Sachverstand“, sagte die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Sigrid Nau bei der Begrüßung am Treffpunkt vor den Freibad.

Die marode Holzbrücke, die das Freibad und den Spiegelberg verbindet, war nur eines von vielen angesprochenen Themen. Quelle: André Reichel

Wo soll die Entwicklung hingehen? Wie sieht Neustadt in zehn Jahren aus? Diese und viele andere Fragen wurden beim Rundgang angesprochen. Das Freibad wird zwar demnächst saniert, doch alle Fragen sind auch hier nicht geklärt. So ist der Vorplatz in den Augen vieler Neustädter unattraktiv. Der Spielplatz sehe ungepflegt aus, die Holzbrücke vom Spiegelberg zum Freibad ist sanierungsbedürftig und auch der zugewucherte Anglerteich rückte hierbei in den Fokus.

Die Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses, Katrin Covic, hatte Ideen, das Freibad mit Sport- und Trainingsangeboten attraktiver zu machen. „So etwas fehlt in Neustadt“, sagte sie.

Neustädter Bahnhofsbereich hat Potenzial

Der Bereich rund um den Bahnhof war die zweite Station dieses Rundganges. „Hier sieht es in weiten Teilen zwar ruinös aus, jedoch liegt in diesem Areal auch großes Potenzial“, so Sigrid Nau. Neustadts Bauamtsleiter Wolfgang Burau berichtete, dass demnächst das alte ZBO-Gebäude abgerissen wird und dort 26 Parkplätze entstehen. Ein weiteres Vorhaben dieser Art sei in Planung, hieß es.

In der Runde wurde auch der Bedarf an Bauland für Eigenheime und Gewerbeflächen angesprochen. Ein großes Problem hierbei stellt jedoch die umfassende Privatisierung von Grund und Boden nach der Wende dar. „Da hat die Stadt nun kaum noch Spielraum und ist auf das Wohlwollen der vielen Eigentümer angewiesen“, merkte Neustadts Bürgermeister Karl Tedsen an. Weitere Gespräche in Sachen Neustadts Zukunft sind geplant. Zu Wort kommen sollen dann außer den Bürgern auch Fachleute.

Von André Reichel