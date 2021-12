Neustadt

Sich in schwierigen, von Corona geprägten Zeiten zu amüsieren ist in der Region nicht an vielen Orten möglich. In Olafs Werkstatt in Neustadt aber schon.

So gab es dort am Wochenende gleich zwei Veranstaltungen, die den Gästen die Vorweihnachtszeit versüßten.

Am Freitag stand das Kölner Comedy-Duo „Volk und Knecht “ auf dem Programm. Gut 40 Gäste kamen dafür in Olafs Werkstatt. Aus Neustadt selbst waren allerdings die wenigsten von ihnen.

Gäste von überall her

Aus ganz OPR, der Prignitz, dem Havelland und aus Sachsen-Anhalt waren sie angereist, um sich zu amüsieren.

Olaf Krause, Betreiber von Olafs Werkstatt, hatte es seit Ausbruch von Corona im März 2020 nicht immer leicht gehabt. So manche Veranstaltung musste verschoben werden, einige sogar mehrfach und auch bei der Weihnachtscomedy am Freitag, war nicht alles so, wie geplant.

So stand nicht das komplette Duo von „Volk und Knecht“ auf der Bühne, sondern mit Andrea Volk nur eine von ihnen. Gleich zu Beginn der unter der 2G-Regel laufenden Veranstaltung erklärte die Unterhaltungskünstlerin aus Köln auch, aus welchen Gründen sie nun allein auf der Bühne steht.

Auftritt nun in Neustadt

Ein geplanter Auftritt am Donnerstag in Sachsen-Anhalt und auch ein weiterer am Sonntag in der Nähe von Berlin sind ausgefallen. „Da beschlossen wir, dass nur einer von uns nach Neustadt kommt“, sagte sie.

Olaf Krause, aber auch die Gäste, hatten vollstes Verständnis für diese Entscheidung. „Aufwand und Nutzen stünden sonst in keinem vernünftigen Verhältnis“ sagte der Veranstalter.

Auch Solo bestens

Auch allein bot Andrea Volk dem Publikum ein super Programm, denn als Solokünstlerin hat sie ein nicht minder amüsantes Programm auf Lager. Zweimal 45 Minuten lang strapazierte die Kabarettistin mit ihren Gags die Lachmuskeln der Gäste bis aufs Äußerste.

Eine kurze Pause wurde genutzt, um den Saal zu lüften. Langanhaltende Beifall am Ende der Vorstellung zeigte überdeutlich, dass den Gästen das Programm sehr gut gefallen hatte.

Am Sonntag gab es ein Programm für Kinder mit den Clowns „Hops und Hopsi“ und auch danach bis Jahresende und im neuen Jahr sind schon viele weitere Veranstaltungen geplant.

Von André Reichel