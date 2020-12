Corona-Fälle: Mehrere Schulklassen in Wusterhausen und Neustadt betroffen

Neustadt/Wusterhausen

Ab diesem Freitag soll der Unterricht an der Neustädter Homburg-Schule wieder regulär erfolgen. Ausnahme bilden eine siebte und beide elfte Klassen, die sich in Corona-Quarantäne befinden. Darüber informierte Schulleiter Ronald Roggelin am Donnerstag.

Zunächst hatte der Landkreis am Mittwochnachmittag mitgeteilt, dass eine siebente Klasse und einige Lehrer „in häusliche Isolation“ gehen mussten.

Auch von „Großteil der Lehrerschaft“ die Rede

Bei der einen siebten Klasse jedoch blieb es nicht. Am Mittwochabend informierte Roggelin via Schulhomepage: „Aufgrund von drei Corona-Fällen im 11. Jahrgang müssen vorerst beide 11. Klassen in Quarantäne. Ebenso ein Großteil der Lehrerschaft.“

Zugleich hieß es dazu auch: „Um den weiteren Schulbetrieb zu organisieren, bleiben in Abstimmung mit dem Schulamt am Donnerstag auch die 7., 8., und 9. Klasse zu Hause. Alle anderen Schüler kommen in die Schule und werden betreut.“

Für diesen Freitag war zunächst „Wechselsystem“ geplant

Eltern der betroffenen Schüler aus den Klassen 7 bis 9, die keine Betreuungsmöglichkeiten hatten, konnten die Kinder trotzdem in die Schule schicken. „Es findet zwar kein regulärer Unterricht statt, doch wird für eine Betreuung durch Sozialarbeiter gesorgt.“

Für den Freitag hieß es zunächst, dass der Unterricht nach „Wechselsystem“ geplant werde und es dazu im Verlauf des Donnerstagnachmittags weitere Informationen geben werde. Doch dann sah das Amt Neustadt keinen Grund zu solchen umfangreichen Reaktionen. Auf der Homepage des Schulträgers hieß es am Donnerstag: „Es findet wieder regulärer Unterricht für alle Klassen außer für die in Quarantäne befindlichen Klassen 7a, 11a und 11b statt.“

Drei Klassen in Wusterhausen betroffen

Auch die Astrid-Lindgren-Grundschule in Wusterhausen ist von neuen Corona-Fällen betroffen. In Wusterhausen müssen deshalb gleich drei Klassen zu Hause bleiben: eine 1., eine 2. und eine der beiden 5. Klassen. Im gesamten Land Brandenburg sind 84 neue Corona-Fälle an Schulen gemeldet worden; betroffen waren 64 Schüler und 20 Lehrer.

Das Gesundheitsamt des Kreises meldete am Donnerstag 13 Neuinfektionen. Der 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist laut Land gesunken, von 73,8 auf 67,8. In diesem Wert sind aber noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die das Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag gemeldet hat.

Von Matthias Anke und Andreas Vogel