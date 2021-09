Corona-Fälle an Neustädter Homburg-Schule

Neustadt

An der Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt sind am Freitag Neuinfektionen mit dem Coronavirus gefunden worden. Laut Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin sind dort unter anderem Klassen der Jahrgangsstufen 6, 8 und 10 betroffen. an der Schule hatte erst am Donnerstag ein Treffen mit den Direktkandidaten zur Bundestagswahl stattgefunden.

Corona-Inzidenz für OPR nun bei 34,4

Insgesamt gab es am Freitag im gesamten Landkreis zehn neue Corona-Fälle. Damit gibt es im Kreis OPR derzeit 54 aktive Corona-Fälle – vier mehr als am Vortag. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt in OPR aktuell bei 34,4.

Von MAZ-online