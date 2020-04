Zentrale Körung abgesagt: Jury kommt ins Neustädter Gestüt

Neustadt

Für Pferdezüchter ist sie normalerweise einer der Höhepunkte im Jahr: die Hengstkörung. Erst damit ist ein Hengst nämlich offiziell zur Zucht zugelassen. Zur Frühjahrskörung des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt in Prussendorf hätten sich Ende März wieder hunderte Zuschauer versammelt – wenn Corona nicht wäre. Die Veranstaltung musste abgesagt werden.

Wenn die Pferde nicht zur Jury kommen können, dann kommt die eben zu den Pferden. Eine kleine Gruppe von Fachleuten der Zuchtleitung des Verbandes besuchte am Mittwoch das Neustädter Haupt- und Landgestüt zur sogenannten Hofkörung.

Neustädter stellen drei Hengste vor

„Das ist heute eine ganz besondere Form“, schätzte Regine Ebert als Geschäftsführerin des Gestüts ein. Die Neustädter stellten den Experten drei Hengste vor – sozusagen Nachzügler, die zur Hauptkörung im Herbst noch nicht so weit waren.

Auf den gerade gekörten „Downtown“ ist Neustadts Zuchtleiter Henning Frevert (r.) besonders stolz. Quelle: Alexander Beckmann

„Normalerweise findet so eine Körung ja an drei Tagen statt“, erklärt der züchterische Leiter des Gestüts Henning Frevert. „Heute war das sehr reduziert.“ Bei der Pflasterprüfung, im Freilaufen und Freispringen mussten die dreijährigen Tiere innerhalb weniger Stunden ihren rassegerechten Körperbau und ihre Beweglichkeit unter Beweis stellen. Die Zuchtexperten urteilten durchweg positiv.

Die Erwartungen der Züchter erfüllt

Ganz besonders stolz ist Henning Frevert dabei auf den Hengst, der direkt im Neustädter Gestüt auf die Welt kam – als Bruder des bereits erfolgreichen „Don Royal“. „Er heißt jetzt erst einmal provisorisch Downtown“. Erst mit der Aufnahme ins Zuchtbuch erhalten Pferde ihren offiziellen Zuchtnamen. „Das muss von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung erst noch genehmigt werden.“ So will man Doppelungen ausschließen. Das ist auch ein Grund für die oft merkwürdig anmutenden Namen von Pferden.

„Downtown“ verbrachte die vergangenen Monate gemeinsam mit seinen Mitbewerbern – einem zugekauften Junghengst und einem weiteren, dessen Besitzer ihn zu diesem Zweck nach Neustadt geschickt hatte – mit der Ausbildung im Gestüt. Für die Zucht werden alle drei in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Dazu ist die Saison bereits zu weit fortgeschritten „Sie werden jetzt erst einmal sportlich gefördert“, kündigt Henning Frevert an.

Bei 24 Junghengste des Neustädter Gestüts wurde am Mittwoch entscheiden, ob sie weiter für die Zucht vorbereitet werden sollen. Quelle: Alexander Beckmann

Auswahl der Zuchtkandidaten

Die am Mittwoch angereiste Expertenjury unterstützte die Neustädter gleich noch bei einem weiteren wichtigen züchterischen Vorgang: der sogenannten Hengstbonitur. Bei 24 Jungtieren war zu entscheiden, ob sie weiter auf eine Rolle in der Zucht vorbereitet oder nur zum Sportpferd ausgebildet werden. Kurz gesagt: Wallach oder nicht Wallach. Das war der Punkt, über den die Fachleute zu befinden hatten und der bereits in den nächsten Tagen tierärztlich ungesetzt werden soll.

„Aus ökonomischer Sicht will man da schon eine rechtzeitige Abschätzung“, sagt Gestütsgeschäftsführerin Regine Ebert. „Der Aufwand, ein Pferd auf die Körung vorzubereiten und dort vorzustellen, ist ja hoch.“ Am Ende des Tages hieß es für 15 der Nachwuchspferde „Daumen hoch“. Ein guter Schnitt.

Gestütsbesucher sind derzeit rar

Das kleine Grüppchen, das dazu über das Gelände des Hauptgestüts zog, stellte dieser Tage schon einen ungewöhnlichen Anblick dar. Besucher sind angesichts der Corona-Gefahr eine Seltenheit. Regine Ebert betont: „Wir halten uns da auch bewusst zurück. Die Leute sollen ja eigentlich zu Hause bleiben.“ Und: „Wir wollen vor allem unsere Mitarbeiter schützen.“

Nicht einmal die Fohlen und ihre Mütter erhalten dieser Tage allzu viel Besuch. Die touristischen Aktivitäten des Gestütes ruhen. Quelle: Alexander Beckmann

Rein wirtschaftlich gesehen bekommt das Gestüt die Folgen der Epidemie längst zu spüren. Wichtige Aktivitäten liegen seit Wochen auf Eis: das Reiten in der Schule, sämtliche Lehrgänge der Reit- und Fahrschule, die Leistungsprüfungen für Pferde, der komplette Tourismus. „Alles in allem fehlen uns jetzt schon Einnahmen in sechsstelliger Höhe“, schätzt Regine Ebert ein. „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das kompensieren.“

Eines habe derzeit aber für alle Gestütsmitarbeiter Priorität: „Wir wollen unsere Pferde weiter gut versorgen und ausbilden, sodass wir gut aufgestellt sind, wenn das Geschehen wieder anläuft.“

Von Alexander Beckmann