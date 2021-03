Neustadt

Ein Jahr ist es her, dass Neustadt plötzlich deutschlandweit im Fokus stand. Corona war in der Stadt der Pferde angekommen und das Medieninteresse groß. Neustadt machte über Nacht bundesweit Schlagzeilen. Alle großen Radiosender, die Zeitungen, sogar Zeitschriften und das Fernsehen kamen plötzlich nach Neustadt. „Alle waren sie da“, erinnert sich Amtsdirektor Dieter Fuchs. Er war plötzlich ein gefragter Interviewpartner.

Neustadts Amtsdirektor wurde von Journalisten überrannt

Er fühlte sich damals komplett überrannt und bedrängt von den Journalisten, besonders, weil sie teilweise auch vor seiner Haustür standen und Interviews forderten. „Ich habe die Leute dann zur Amtsverwaltung umgeleitet“, erzählt Fuchs. Und er habe sich stets gesagt, dass er lieber Auskunft gibt, bevor etwas Falsches veröffentlicht wird. „Ich musste den Leuten doch sagen, wie es hier wirklich aussieht“, so Fuchs.

Was war passiert vor einem Jahr? Nach einer Beratung in der Woche vor dem Wochenende 7./8. März im Neustädter Reitinternat wurde bekannt, dass eine der Teilnehmerinnen aus Berlin coronapositiv sei. Später stellte sich heraus, dass sie das zwar doch nicht ist, aber Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte, bevor sie nach Neustadt kam.

Amtsdirektor Fuchs wurde durch die Massen-Quarantäne in Neustadt über Nacht zum Medienstar. Quelle: Sandra Bels

Neustadts Schule wurde geschlossen

Aber aufgrund der ersten Vermutung, wurde am Wochenende 7./8. März Neustadts Leben auf einen Schlag umgekrempelt. Der Landrat beschloss, die Prinz-von-Homburg-Schule in Quarantäne zu schicken, denn bei der Beratung im Reitinternat waren auch Lehrkräfte dabei und eine Mitarbeiterin des Amtes. Ergo wurde auch die Verwaltung in häusliche Isolation geschickt. Von einer Stunde zur nächsten stand das Leben so gut wie still in der Dossestadt. Das Gesundheitsamt sprach damals von 2500 Menschen, die Zuhause sind. Dieter Fuchs geht bis heute nicht davon ab, dass es wesentlich mehr gewesen sein müssen. Er geht von 4000 bis 5000 Leuten aus. „Warum gerade wir?“ Das hat er sich damals immer wieder gefragt.

Schulschließung war ein Kraftakt für die Neustädter Verwaltung

Viel Zeit, darüber nachzudenken hatte er nicht. Denn, niemand war auf eine solche Situation vorbereitet. Und Hilfe gab es auch kaum. „Wir sind ins kalte Wasser gesprungen“, so Fuchs. Eine gewisse Routine habe sich erst nach ein paar Tagen eingestellt.

Schon die Organisation der Schulschließung sei ein Kraftakt gewesen. „Machen Sie das mal, wenn Ihre Mitarbeiter in Quarantäne sind“, sagt Fuchs. So wurden die Klassenlehrer informiert, die dann ihre Schüler kontaktierten. „Wir haben das beste daraus gemacht und alles genutzt, was möglich war“, sagt Fuchs heute. Er lobt die Ordnungs- und Schulverwaltung für den sehr guten und vor allem besonnenen Einsatz.

Nach dem Coronaverdacht in Neustadt waren die Angebote an Desinfektionsmitteln nach wenigen Minuten ausverkauft. Quelle: André Reichel

Viele Lücken in den Lebensmittelregalen

Aber nicht nur in der Schule wurde es still. Es waren kaum noch Leute auf der Straße. „Geisterstadt Neustadt“ titelte die MAZ damals. Zum Edeka-Markt kam zumeist, wer nicht aus Neustadt war. Und zum ersten Mal ging der Run auf Klopapier, Dosensuppen und Nudeln los. Auch bei der Milch zeigten sich deutliche Lücken. Edeka-Chef Bernd Ebert hatte Mühe, für Nachschub zu sorgen. Denjenigen, die Zuhause bleiben mussten, bot er einen Lieferservice für Lebensmittel an, der von den Betroffenen dankbar angenommen wurde.

Neustadts Verwaltung arbeitet komplett anders

All das hat sich inzwischen relativiert. Aber Corona ist geblieben. Und die Pandemie hat nicht nur den Alltag von Millionen von Menschen komplett durcheinander gewirbelt. Auch die Verwaltungen mussten sich komplett um- und auf eine neue, völlig andere Arbeitsweise einstellen, denn die Eindämmungsverordnungen des Landes zogen neue Aufgaben nach sich.

Dieter Fuchs spricht zum Beispiel von einem zwischen 300 und 500 Prozent erhöhten Kontrollaufwand. „Während wir vorher Falschparker verwarnt und die Einhaltung der Stadtsatzung kontrolliert haben, mussten wir nun schauen, ob die Läden zu sind, dass es keine großen Menschengruppen gibt, ob Masken getragen werden und der geforderte Mindestabstand eingehalten wird. Fuchs ist stolz darauf, dass die Mitarbeiter das alles aus eigener Kraft gestemmt haben.

Nach dem Coronaverdacht in Neustadt gab der Landkreis erstmals eine Pressekonferenz. Quelle: Sandra Bels

Sprechzeiten im Amt nach Termin

In der Verwaltung geht indes der normale Betrieb weiter. „Wir sind für die Bürger da, nach Termin“, so Fuchs. Er ist davon überzeugt, dass dieses Termingeschäft dem Bürger viel gerechter wird als zuvor. „Der Service ist besser, man hat keine Wartezeiten und das Anliegen wird direkt vom zuständigen Mitarbeiter bearbeitet“, so Fuchs. Das verkürze die Bearbeitungszeit. Fuchs hält dieses Modell für die Arbeit in Zukunft durchaus für praktikabel.

Neustadts Amtsdirektor kandidiert nicht mehr

„Jede Katastrophe bringt ihre Veränderungen“, sagt Dieter Fuchs. Auch für ihn, denn eine weitere Dienstzeit als Amtsdirektor kommt für ihn nicht infrage. „Ich hatte an eine Kandidatur gedacht, aber dann trugen auch die vergangenen Monate dazu bei, den Plan wieder zu verwerfen. „Acht Jahre sind eine lange Zeit“, so Fuchs. Sein Dienst endet Mitte des Jahres. Sein größter Wunsch ist es, dass möglichst bald beim Impfen eine Herdenimmunität erreicht wird, um den Menschen wieder ihr gewohntes Leben zurückgegeben zu können. Fuchs ist sich sicher, dass alles wieder so werden kann wie vor Corona.

Von Sandra Bels