Neustadt (Dosse) im Ausnahmezustand: Jetzt schließt auch noch die Sparkasse

Neustadt

Die drei Schulen sind geschlossen, die Amtsverwaltung ist menschenleer – und nun ist auch noch die Neustädter Sparkassenfiliale geschlossen worden. Die häusliche Isolation für mehrere tausend Menschen wegen des Coronaverdachts in Neustadt hat immer mehr Auswirkungen auf das öffentliche Leben.

Pressesprecher Christopher Arndt teilt mit, dass die Geldversorgung am Automaten abgesichert ist. Es gebe aber keine Ansprechpartner vor Ort. „Wie lange die Filiale geschlossen bleibt, kann ich derzeit nicht sagen“, so Arndt. „Wir entscheiden von Tag zu Tag“, so Arndt.

Christopher Arndt, Pressesprecher der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Henry Mundt

Das Unternehmen wollte mit dieser Vorsichtsmaßnahme die eigenen Mitarbeiter schützen. Das will auch der Edeka-Markt, der ein Schild vor die Tür gestellt hat, dass Menschen, die sich eigentlich in häuslicher Isolation befinden sollten, bitte nicht in den Laden kommen sollen. Stattdessen bietet Inhaber Bernd Evert an, die von Quarantäne Betroffenen frei Haus zu beliefern – die Leute müssten nur anrufen.

Währenddessen wartet ganz Neustadt auf die Nachricht, ob sich unter den 19 Personen, die am 2. März im Internat der Reitschule Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Frau hatten, jemand ebenfalls mit dem Virus infiziert wurde.

Die 19 Kontaktpersonen sind am Wochenende im Kyritzer Krankenhaus getestet worden. Ein Labor in Neuruppin sollte die Tests auswerten. Das Ergebnis sollte eigentlich Montag, spätestens Dienstag vorliegen. Bis Dienstagabend war das Ergebnis aber nicht bekannt.

Das Amt Neustadt ist geschlossen. Eine Mitarbeiterin hält telefonisch die Stellung. Quelle: André Reichel

Unabhängig vom Ergebnis sollen aber alle 730 Schüler der drei Neustädter Schulen, Lehrer, Horterzieher und deren direkte Familienangehörige bis zum 17. März zu Hause bleiben . Die häusliche Isolation solle dennoch bis zum Ende der Inkubationszeit eingehalten werden, hatte das Gesundheitsamt des Kreises am Sonntag in einer Pressekonferenz gesagt.

Und so ist Neustadt in dieser Woche fast menschenleer. Amtsdirektor Dieter Fuchs hatte bis auf eine sämtliche Mitarbeiter der Amtsverwaltung nach Hause in Quarantäne geschickt, weil eine Mitarbeiterin der Verwaltung Kontakt zur Infizierten gehabt hatte – und danach wieder zu den anderen Mitarbeitern.

Gesundheitsamt: Haben für die Verwaltung keine Quarantäne angeordnet

Das Gesundheitsamt des Kreises legte gestern Wert auf die Feststellung, dass es keine häusliche Isolation für die Mitarbeiter der Neustädter Amtsverwaltung angeordnet habe. Amtsdirektor Fuchs sagte dazu, dies sei seine Entscheidung gewesen, die er mit dem Landrat so abgesprochen hatte. „Ich sehe das als reine Vorsorgemaßnahme.“ Die häusliche Isolation gelte auch nicht für die Angehörigen der Amtsmitarbeiter.

Sie können zur Arbeit gehen, denn sie bekommen auch keine Quarantäne-Bescheinigung vom Gesundheitsamt, weil für sie keine Quarantäne angeordnet wurde.

Das gilt laut Auskunft des Gesundheitsamtes auch für die Mitarbeiter der Amtsverwaltung. Eine Bescheinigung gebe es nur, wenn der Öffentliche Gesundheitsdienst die Quarantäne angeordnet hätte.

Der Amtsdirektor hat zu Hause keinen Handyempfang

Amtsdirektor Fuchs muss trotzdem täglich in die Amtsverwaltung gehen. Er wohnt in Dreetz und hat dort keinen Handyempfang und eine sehr schlechte Internetverbindung – Homeoffice ist also für ihn keine Option. „Die Geschäfte müssen ja weiter geführt werden“, sagt Fuchs. Er wartet seit Jahren darauf, dass die Telekom in Dreetz ein Sendemast gebaut wird. Auch andere Mitarbeiter hätten Homeoffice machen können, wäre die Internetversorgung auf dem Lande nicht so schlecht.

So fällt die Last nun auf eine Angestellte, die in der Verwaltung die Stellung hält, weil sie in der vergangenen Woche krank gemeldet war. Sie nimmt Anrufe entgegen und hat auch mit dem normalen Verwaltungsgeschäft zu tun.

Sie ist auch Ansprechpartnerin für die Schule, denn das Telefon dort wird auf die Amtsnummer umgeleitet. Fuchs hatte schon einige Beschwerden darüber, dass sich beim Anruf in der Schule niemand meldet. Er bittet diejenigen, die die Rufnummer der Schule wählen, nicht gleich aufzulegen, wenn sich nach dem dritten Klingeln niemand meldet. Das Umschalten dauere etwas.

Dieter Fuchs hatte am Montag gegenüber verschiedenen Medien erklärt, von der Quarantäne in Neustadt seien zwischen 4000 und 5000 Menschen betroffen. Dies hatte für ein deutschlandweites Medienecho gesorgt.

Die Neustädter Schulen bleiben weiter geschlossen. Quelle: André Reichel

Der Kreis dementierte dies und sprach von geschätzten 2250 Betroffenen. Während der Amtsdirektor davon ausgegangen war, dass jeder der 900 Schüler und Lehrer der Neustädter Schulen 4-5 Angehörige mit in häusliche Isolation nimmt, ging der Kreis von maximal 2,5 Personen pro Haushalt aus.

Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) soll indessen alle Bürgermeister und Amtsdirektoren des Kreises für Donnerstag zu einem Treffen ins Landratsamt nach Neuruppin eingeladen haben. Hierbei soll es wohl generell um den Umgang mit dem Coronavirus gehen – um Meldeketten und Vorsorgemaßnahmen. Denn die Behördenchefs, die zurzeit alle gespannt nach Neustadt schauen, sind nun auch verunsichert, wie sie auf so einen Corona-Alarm in ihrer Gemeinde reagieren sollen.

Von Kathrin Gottwald und Sandra Bels