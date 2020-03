Wegen des Corona-Verdachtes in Neustadt gehen dem Fahrzeugbauer Hüffermann in Neustadt die Arbeitskräfte aus. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne, weil sie Angehörige von Schülern oder Lehrer der Neustädter Schulen sind. Die Geschäftsführung kann derzeit eine kurzzeitige Betriebsschließung nicht ausschließen.