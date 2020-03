Bestätigter Corona-Fall im Gestüt Neustadt – auch drei Mitarbeiter könnten infiziert sein

Neustadt (Dosse)

Mitarbeiter des Neustädter Haupt- und Landgestütes ( Ostprignitz-Ruppin) stehen unter Coronaverdacht. Eine Pferdezüchterin aus Berlin, die dort an der Hengstparade teilnehmen wollte, ist jetzt positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Am Montag hatte sie noch an einer mehrstündigen Beratung im Gestüt teilgenommen, bei der auch drei Gestütsmitarbeiter anwesend waren. Die Hengstparade läuft zur Stunde in Neustadt, sie gehört zu den publikumswirksamsten Veranstaltungen im Jahreskalender des Gestütes.

Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Teilnehmerin

Die Mitarbeitenden des Brandenburgischen Haupt- und Landgestütes gelten daher als ansteckungsverdächtig und entsprechend der Falldefinition des Robert-Koch- Institut als begründete Verdachtsfälle. Sie müssen für 14 Tage in Quarantäne und werden bei Symptomen getestet.

Die Geschäftsführerin des Gestütes, Regine Ebert, beim Dank an die Teilnehmer. Drei der Teilnehmer wurden in Quarantäne gesteckt. Quelle: André Reichel

„Da nicht absehbar ist, wieweit in der letzten Woche eine Infektionskette dieser drei ansteckungsverdächtigen Personen auf weitere Mitarbeiterinnen im Gestüt bereits stattgefunden hat, ergehen nach Infektionsschutzgesetz Auflagen an die heute am 7. März 2020 ab 14 Uhr stattfindende Großveranstaltung ,Hengstpräsentation in der Graf von Lindenau-Halle’“, teilt die Pressestelle des Kreises in einer Eilmeldung mit.

Teilnehmer dürfen keine Symptome aufweisen

Demnach muss der Veranstalter sicherstellen, dass keiner der Teilnehmer innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem der Risikogebiete war – etwa Italien – dass keiner in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte und niemand verdächtige Symptome aufweist. Dazu gehören Fieber, Husten, Schnupfen, Kurzatmigkeit, Luftnot, Halsschmerzen und Lungenentzündung.

Darüber hinaus müssen alle Teilnehmer ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Die Hengstparade gehört zu den publikumsreichsten Veranstaltungen im Jahreskalender des Gestütes. Quelle: Johanna Müller (Archivbild)

Beim Gestüt hat man inzwischen auf die neue Lage reagiert. „Drei Teilnehmer, die mit dem Infizierten aus Berlin in Kontakt waren, wurden ausgegliedert“, sagt Landstallmeister Uwe Müller.

Was wird mit der Reitschule und dem Internat?

Der Neustädter Amtsdirektor Dieter Fuchs sagte der MAZ, er werde sich mit dem Landrat in Verbindung setzen, um zu besprechen, welche Maßnahmen eventuell für die Gesamtschule mit Reitunterricht und das angegliederte Internat getroffen werden müssten.

Aktuell ist bei der Hengstparade nichts von erhöhten Sicherheitsmaßnahmen zu sehen. Die Veranstaltung in der Graf-von-Lindenau-Halle läuft wie geplant. Auch das Publikum scheint nichts davon mitbekommen zu haben. Es gab am Einlass weder Hinweise noch besondere Kontrollen.

Von Kathrin Gottwald