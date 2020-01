Wie Reitsport internationale Kontakte knüpft

Das wichtigsteReitturnier Brandenburgs beginnt am Mittwoch um 12 Uhr mit einer Springpferdeprüfung Klasse A* der fünfjährigen Pferde.

Auch am Donnerstag ab 12 Uhr und am Freitag ab 9 Uhr stehen zahlreiche Springprüfungen an. Am Freitag findet außerdem um 20 Uhr das „Jump and Drive“ statt, um 21 Uhr folgt das Barrierespringen.

Höhepunkt am Sonnabend (Turnierbeginn um 9.45 Uhr) ist ab 15.45 Uhr der Preis der Deutschen Kreditbank AG, eine Prüfung der Klasse S***. Um 20.30 Uhr gibt es die Gala-Hengst-Schau des Haupt- und Landesgestüts und danach Party.

Am Sonntag (ab 14.30 Uhr) bildet der Große Preis des Landes Brandenburg, ebenfalls eine Springprüfung der Klasse S***, den Höhepunkt und zugleich Abschluss des CSI, das insgesamt mit 74 200 Euro dotiert ist.