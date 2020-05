Die Dreetzer Triftstraße ist Baustelle

Dreetz

Etwas später als ursprünglich geplant begann am Montag der Ausbau der Dreetzer Triftstraße. Sie wird sowohl von Anliegern als auch von der Landwirtschaft genutzt, besteht bisher aber nur aus einem über die Jahre in Mitleidenschaft gezogenen Streifen Granitpflaster.

248 Meter lange Baustelle

Die Schäden am Pflaster werden nun repariert. Außerdem erhält die Straße auf einer Lange von 248 Metern einseitig einen Gehweg von 1,20 Meter Breite. Er wird genauso wie die Wendestelle am Ende der Fahrbahn mit Betonsteinen befestigt. Zwischen Gehweg und Fahrbahn wird eine Grünstreifen angelegt. Die Grundstückszufahrten bleiben aber unverändert. Bis spätestens zum Jahresende, so besagt es der Plan, soll der Ausbau der Triftstraße abgeschlossen sein.

Kosten von 106.000 Euro

Die Gemeinde Dreetz hat für all dies Aufträge im Wert von fast 106.000 Euro vergeben. Allerdings wird der Gemeindehaushalt nur mit rund 26.000 Euro direkt belastet. Den Großteil der Baukosten fördern Bund und Land im Zuge des Programms „Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz“. So etwas wie Anliegerbeiträge gibt es seit 2019 nicht mehr.

Den Ausbau der Triftstraße hatten die Gemeindevertreter im vergangenen Sommer beschlossen, woraufhin die Amtsverwaltung Fördermittel beantragte. Die Zusage für das Geld traf im Februar ein.

Weitere Dreetzer Straßen in der Planung

Dreetz plant die Erneuerung einiger weiterer Straßen. Bereits seit zwei Jahren bestehen Grundsatzbeschlüsse zum Ausbau der Verbindungsstraßen von der L 141 nach Michaelisbruch und nach Lüttgen Dreetz. Dabei geht es in dem einen Fall um knapp einen Kilometer und im anderen um mehr als zwei. Selbst mit Fördermitteln müsste die Gemeinde dafür rund 340.000 Euro aufbringen.

Von Alexander Beckmann